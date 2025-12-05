मैटरनिटी लीव से लौटी महिला को पहले ही दिन नौकरी से निकाला, पति की हालत सुनकर आपको रोना आ जाएगा

Shocking Layoff At Ciena Gurugram Office: जरा सोचिए...महीनों बाद बच्चा संभालते-संभालते जब कोई मां (महिला कर्मचारी) मैटरनिटी लीव के बाद जब पहली बार दफ्तर लौटती है, तो उसके मन में उम्मीदें, घबराहट और एक नई शुरुआत का जोश होता है, लेकिन गुरुग्राम की एक महिला कर्मचारी के साथ यही सुबह एक डरावने सपने में बदल गई. पति कैंसर से जूझ रहा है, घर की कमान उन्हीं के हाथ में है और पहले ही दिन कंपनी के दरवाजे ने उनके सपने छीन लिए. यकीनन ये किसी के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा.

आरोप- Resign कर दीजिए…ये बिजनेस डिसीजन है (New Mother Resign Case)

यह पूरा मामला FITE (Forums of IT Employees) सोशल मीडिया पर सामने लाया. महिला जैसे ही Ciena के Gurugram ऑफिस पहुंचीं, HR एग्जिक्यूटिव सुप्रिया और डायरेक्टर राज कन्नन ने उन्हें केबिन में बुला लिया. ऐसा दावा है कि महिला से कहा गया 'Resign कर दीजिए…कंपनी का फैसला है.' उन्होंने हाथ जोड़कर बताया, 'मेरे पति कैंसर से लड़ रहे हैं, मेरी नौकरी ही सहारा है', लेकिन दबाव बढ़ता गया. उन्होंने resignation नहीं दिया. चार दिन बाद, अचानक उनका लैपटॉप लॉक…ID बंद और नौकरी खत्म. बिना नोटिस, बिना सेवरेंस.

🚨 Ciena India Pvt. Ltd., Gurugram Shocking Layoff 🚨

On her 1st day back from maternity leave, HR Supriya & Director Raj Kannan forced a mother to resign citing business decision. She pleaded she couldn't — her husband is battling cancer 💔 and she needs her job to survive. She… — Forum For IT Employees - FITE (@FITEMaharashtra) December 4, 2025

FITE की एंट्री और NCW का दखल (Ciena India Layoff)

FITE ने तुरंत कदम उठाया. Labour Commission, NCW और CPGRAMS में कंप्लेंट दाखिल करवाई. NCW ने Ciena को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया है. FITE अब दूसरे कर्मचारियों को भी सामूहिक कार्रवाई के लिए जोड़ रहा है.

IT सेक्टर में हलचल: सिर्फ Ciena नहीं, कई कंपनियों में हड़कंप (TCS Forced Resignation)

2025 में layoffs ने IT सेक्टर को हिला दिया है. TCS पर भी जबरन resignations, gratuity रोकने और unfair policies के आरोप लगे हैं. मुंबई के एक TCS कर्मचारी को तो मेडिकल हालत में resignation देने पर मजबूर किया गया, बाद में Labour Office ने पूरी gratuity दिलवाई. Ciena की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है.

