कोरम पूरा नहीं होने पर टाटा संस की AGM रद्द, एन चंद्रशेखरन के उत्तराधिकारी की खोज शुरू

भारतीय कॉरपोरेट जगत के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित व्यावसायिक समूहों में से एक टाटा संस (Tata Sons) की वार्षिक साधारण सभा (AGM) अचानक रद्द कर दी गई है. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यह बैठक कोरम यानी अनिवार्य सदस्यों की उपस्थिति पूरा न होने के कारण स्थगित करनी पड़ी. इस पूरे घटनाक्रम का सीधा संबंध सर रतन टाटा ट्रस्ट (SRTT) से जुड़े एक फैसले से जोड़ा जा रहा है.

यह डेवलपमेंट ऐसे समय में सामने आया है, जब टाटा संस के मौजूदा चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने होल्डिंग कंपनी के प्रमुख के रूप में एक और कार्यकाल के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं करने का फैसला लिया था. उनके इस फैसले के बाद टाटा समूह में नए नेतृत्व की खोज की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है.