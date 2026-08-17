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इस शेयर ने एक साल में ही डबल कर दिया निवेशकों का पैसा, 2,000 के पार पहुंचा एवलॉन टेक्नोलॉजीज का स्टॉक

एवलॉन टेक्नोलॉजीज (Avalon Technologies) के शेयर ने एक साल में ही निवेशकों का पैसा दोगुने से भी ज्यादा कर दिया है. जानिए इस शेयर में आई तूफानी तेजी की पूरी इनसाइड स्टोरी.

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इस शेयर ने एक साल में ही डबल कर दिया निवेशकों का पैसा, 2,000 के पार पहुंचा एवलॉन टेक्नोलॉजीज का स्टॉक
एक साल में 130% का रिटर्न, 2,000 रुपये के पार पहुंचा शेयर; जानें तेजी के 5 बड़े कारण
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Avalon Technologies Share Price: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज (EMS) क्षेत्र में काम करने वाली प्रमुख कंपनी एवलॉन टेक्नोलॉजीज (Avalon Technologies Ltd) के शेयरों ने शेयर बाजार में तहलका मचा रखा है. दरअसल, पिछले एक साल यानी अगस्त 2025 से अगस्त 2026 के दौरान इस शेयर ने अपने निवेशकों को 126% से 131% तक का शानदार मल्टीबैगर रिटर्न दिया है. एक साल पहले जो शेयर 857 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहा था, वह अगस्त 2026 में उछलकर 1,940 रुपये के स्तर को पार कर गया है और 2,004 का नया 52 वीक हाई बनाया है.

इस वजह से  एवलॉन टेक्नोलॉजीज के शेयर में आई तूफानी तेजी

 Q1 FY 27 के ब्लॉकबस्टर नतीजे

वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही (Q1) में कंपनी का शुद्ध लाभ 145.4% बढ़कर 34.87 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जो पिछले साल की समान तिमाही में 14.21 करोड़ रुपये था. इस दौरान कंपनी का राजस्व भी 49.9% की जोरदार बढ़त के साथ बढ़ा है.

अमेरिकी बाजार में दमदार रिकवरी

कंपनी के अमेरिका आधारित बिजनेस में जबरदस्त सुधार देखा गया है. अब कंपनी के कुल राजस्व में अमेरिकी मार्केट की हिस्सेदारी बढ़कर लगभग 62% हो चुकी है. वैश्विक स्तर पर चल रही China+1 Strategy यानी चीन से इतर सप्लाई चेन बनाने की नीति का सीधा फायदा भारत की इस EMS कंपनी को मिल रहा है.

FIIs की बंपर खरीदारी

बड़े विदेशी निवेशकों ने कंपनी पर अपना दांव बढ़ाया है. जून 2026 तिमाही के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FIIs) ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 7.81% कर ली है, जो पिछली तिमाही में 6.42% थी.

क्षमता विस्तार और ब्रोकरेज हाउस की राय

  • प्लांट विस्तार: घरेलू मांग पूरी करने के लिए चेन्नई ब्राउनफील्ड प्लांट का विस्तार कर उत्पादन शुरू. 
  • रेलवे प्रोजेक्ट्स: रेलवे वेल्डिंग सर्टिफिकेशन मिलने से भारतीय रेलवे (जैसे कवच प्रोजेक्ट) के बड़े टेंडर का रास्ता साफ.
  • ब्रोकरेज रेटिंग : मोतीलाल ओसवाल और एमके जैसी रिसर्च फर्म्स ने Buy रेटिंग दी है.
  • ग्रोथ अनुमान : सेमीकंडक्टर और क्लीन एनर्जी में पैठ से 2427% की सालाना ग्रोथ का अनुमान.

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नए निवेशकों के लिए हो चुका है रिस्की

जहां एक तरफ शेयर में जोरदार तेजी जारी है, वहीं, इसका P/E (Price to Earnings) रेशियो लगभग 96.9 के उच्च स्तर पर पहुंच चुका है, जो ये दिखाता है कि वैल्यूएशन के लिहाज से स्टॉक महंगा है. लिहाजा, नए निवेशकों को बाजार के उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखकर ही निर्णय लेना चाहिए.

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(डिस्क्लेमर: यह एवलॉन टेक्नोलॉजीज के शेयर में निवेश की सलाह नहीं, बल्कि एक सामान्य जानकारी है. किसी भी शेयर में पैसा लगाने से पहले अपने रजिस्टर्ड वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य लें.)

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