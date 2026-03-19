1 अप्रैल से घर, गाड़ी और गिफ्ट्स के टैक्स नियमों में क्या होगा बदलाव?, चार्टर्ड अकाउंटेंट से जानें हर एक बात

New Income Tax Rules 2026: सरकार 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश में नया इनकम टैक्स सिस्टम लागू करने की तैयारी कर रही है. ये नया कानून इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज ने इसके लिए इनकम टैक्स रूल्स 2026 का ड्राफ्ट जारी कर दिया है. इसमें नौकरीपेशा लोगों को मिलने वाली सुविधाओं पर टैक्स कैसे लगेगा, इसके बारे में सुझाव दिए गए हैं. सीए राजा मंगला ने आसान भाषा में बताया है कि कैसे ये नए नियम करदाताओं के लिए फायदेमंद साबित होंगे.

क्या हैं ड्राफ्ट रूल्स 2026?

सीए राजा मंगला के अनुसार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नियमों की कुल संख्या को 511 से घटाकर 333 करने का प्रस्ताव दिया है. नए नियमों में सैलरी के साथ मिलने वाले दूसरे फायदों जैसे कंपनी से मिला घर, कार, भोजन कूपन और एजुकेशन अलाउंस की वैल्यू तय करने के लिए एक फिक्स फॉर्मूला बनाया गया है.

1. कंपनी का घर

नियमों के अनुसार, कंपनी से मिले घर के टैक्स वैल्यूएशन में कमी की गई है. प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए अब टैक्सेबल वैल्यू शहर की आबादी पर निर्भर करेगी. जिसके लिए-

40 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर: सैलरी का 10%.

15 से 40 लाख की आबादी: सैलरी का 7.5%.

दूसरे एरिया: सैलरी का 5%. इससे पहले यह दरें 15% तक थीं, जिससे अब टैक्स का बोझ कम होगा.

2. कंपनी की गाड़ी

अगर कंपनी कार और ड्राइवर की सुविधा देती है, तो उसके फिक्स्ड मंथली टैक्सेबल वैल्यू में बदलाव किया गया है-