लगातार छठे दिन गिरा बाजार, फिर भी ये 3 शेयर क्‍यों उछले? जानें निवेश पर क्या बोले एक्सपर्ट

एक्सपर्ट का कहना हा कि वैश्विक व्यापार तनाव और फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों पर अनिश्चितता के बीच दुनियाभर के बाजार अस्थिर बने रह सकते हैं.

  • भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को सेंसेक्स और निफ्टी लगातार छठे दिन गिरावट के साथ बंद हुए
  • अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फार्मास्युटिकल उत्पादों पर सौ प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की
  • फार्मा और हेल्थकेयर सेक्टर में टैरिफ के कारण निवेशकों का भरोसा कम होकर निफ्टी फार्मा इंडेक्स में गिरावट आई
भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के आखिरी दिन शुक्रवार को भारी गिरावट दर्ज की गई, जिससे सेंसेक्स और निफ्टी लगातार छठे दिन गिरावट के साथ बंद हुए हैं. यह बिकवाली मुख्य रूप से  अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित नए टैरिफ के कारण हुई, जिसने फार्मा और आईटी जैसे बड़े एक्सपोर्ट एरिया में निवेशकों का भरोसा कम हुआ.

बीएसई सेंसेक्स 80,426.46 पर बंद हुआ, जिसमें 733.22 अंक (-0.90%) की गिरावट हुई निफ्टी 24,654.70 पर बंद हुआ, जो 236.15 अंक (-0.95%) नीचे था

गिरावट की बड़ी वजह

  • अमेरिकी टैरिफ का कहर

राष्ट्रपति ट्रंप ने 1 अक्टूबर, 2025 से अमेरिका में एक्सपोर्ट होने वाले सभी ब्रांडेड या पेटेंटेड फार्मास्युटिकल उत्पादों पर 100% टैरिफ लगाने की घोषणा की. भारत अमेरिका को दवाओं का एक बड़ा सप्लायर है, इसलिए इस खबर से भारतीय फार्मा और हेल्थकेयर शेयरों पर सबसे अधिक दबाव पड़ा, जिससे निफ्टी फार्मा इंडेक्स में 2% से अधिक की गिरावट आई.

  • आईटी सेक्टर पर दबाव

ट्रंप के टैरिफ ने वैश्विक व्यापार तनाव को बढ़ा दिया, जिससे एक्सपोर्ट पर निर्भर आईटी कंपनियों के शेयरों में भी बिकवाली हुई. पिछले कुछ दिनों में H-1B वीजा की फीस में बढ़ोतरी ने पहले से ही आईटी सेक्टर को दबाव में रखा हुआ था.

  • विदेशी निवेशकोंकी बिकवाली जारी 

विदेशी निवेशक लगातार भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहे हैं, जिससे बाजार में कमजोरी बनी हुई है.

  • कमजोर वैश्विक संकेत

अमेरिकी बाजारों में गिरावट और एशियाई बाजारों का लाल निशान में कारोबार करना भी भारतीय बाजार की शुरुआत और दिनभर के कारोबार पर हावी रहा.

  • सेक्टोरल प्रदर्शन

बाजार में चौतरफा बिकवाली देखने को मिली. फार्मा, आईटी और हेल्थकेयर सेक्टर ने सबसे खराब प्रदर्शन किया. सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 23 शेयर लाल निशान में बंद हुए.

हालांकि, L&T (इंजीनियरिंग), टाटा मोटर्स, और ITC जैसे कुछ शेयरों ने प्रॉफिट बनाया जिससे बाजार में गिरावट कुछ हद तक कम रही.

निवेश पर क्या बोले एक्सपर्ट

एक्सपर्ट का कहना हा कि वैश्विक व्यापार तनाव और फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों पर अनिश्चितता के बीच दुनियाभर के बाजार अस्थिर बने रह सकते हैं. निवेशकों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी बड़े निवेश से पहले बाजार के उतार-चढ़ाव पर बारीकी से नजर रखें.

