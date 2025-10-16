विज्ञापन
भारतीय बाजार में 'तूफानी तेजी', सेंसेक्स 862 अंक उछला, इन शेयरों में हुई बंपर खरीदारी

Market Closing: ​सेंसेक्स पैक में बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एशियन पेंट्स, लार्सन एंड टुब्रो और अदानी पोर्ट्स टॉप गेनर रहे, जबकि टाटा मोटर्स और इंफोसिस के साथ कुछ आईटी स्टॉक्स में हल्की गिरावट देखी गई.

भारतीय शेयर बाज़ार में शानदार तेज़ी देखने को मिली. निवेशक जबरदस्त खरीदारी करते हुए नजर आए. रिजल्ट यह हुआ कि सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही बढ़त के साथ बंद हुए. वैश्विक और घरेलू बाज़ार से मिले पॉजिटिव संकेतों के दम पर निवेशकों का भरोसा बाजार पर बढ़ा. बीएसई सेंसेक्स 862.23 अंक की तेजी के साथ 83,467.66 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, निफ्टी 50 261.75 अंक की उछाल के साथ 25,585.30 के लेवल पर बंद हुआ. 

बाजार में तेजी की वजह क्या है?

  • अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों में कटौती की बढ़ती उम्मीदों से वैश्विक बाजार में उत्साह का माहौल बना, जिसका असर भारतीय बाजार पर भी पड़ा.
  • विदेशी निवेशकों ने भारतीय मार्केट में अपनी खरीदारी को जारी रखा, जिसने ने बाजार की तेजी को बल दिया.
  • कंपनियों के तिमाही नतीजों को लेकर निवेशक पॉजिटिव हैं, साथ ही घरेलू बुनियाद ने भी बाजार को सपोर्ट दिया.
​सेक्टोरल प्रदर्शन

प्राइवेट बैंक, फाइनेंसियल और रियल एस्टेट जैसे सेक्टर्स के शेयरों में तेजी ने बाजार को ऊपर उठाने में अहम भूमिका निभाई. निफ्टी ऑटो, रियल्टी और बैंक सूचकांकों में 1\% से अधिक की तेजी दर्ज की गई.​

टॉप गेनर और लूजर

​सेंसेक्स पैक में बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एशियन पेंट्स, लार्सन एंड टुब्रो और अदानी पोर्ट्स टॉप गेनर रहे, जबकि टाटा मोटर्स और इंफोसिस के साथ कुछ आईटी स्टॉक्स में हल्की गिरावट देखी गई.

आगे कैसी रहेगी बाजार की चाल

फेस्टिव सीजन में भारतीय बाजार अभी गुलजार होने की उम्मीद है. हालांकि वैश्विक लेवल पर किस तरह से नीतियां बदलती हैं, इसका असर सीधे भारतीय बाजार पर दिखाई देगा. 

