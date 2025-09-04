Market Closing: जीएसटी गिफ्ट के बाद बाजार खुश, बढ़त के साथ बंद हुआ मार्केट, इन 5 शेयरों ने कर दिया मालामाल

भारतीय शेयर मार्केट के लिए आज एक बड़ा दिन रहा. जीएसटी स्लैब में बदलाव का स्वागत बाजार ने दिल खोलकर किया. पूरे दिन हरे में कारोबार करने के बाद सेंसेक्स 150 अंको की बढ़त के साथ 80,718.01 पर बंद हुआ. साथ ही निफ्टी में 19.25 अंकों की बढ़त के साथ 24,734.30 पर बंद हुआ. हालांकि भारतीय रुपया 11 पैसे कमजोर होकर 88.18/डॉलर पर बंद हुआ.

सरकार ने हेल्थ सेक्टर को एक शानदार तोहफा देते हुए, प्रीमियम को जीएसटी फ्री कर दिया. इसका रिजल्ट शेयर बाजार पर देखने को मिला, क्योंकि आज निवेशकों ने बीमा से जुड़े शेयर्स में जमकर खरीदारी की है. इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर के शेयर्स में भी उछाल देखने को मिला.

सेंसेक्स के टॉप 5 शेयर्स

पांच बड़े शेयर्स की बात करें तो इसमें एम एंड एम (5.96%), बजाज फाइनेंस(4.28%), बजाज फिनसर्व(1.98%), ट्रेंट(1.35%), ITC(1.02%) शामिल हैं. साथ ही बढ़त बनाने वाले शेयर्स में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक हैं.

निफ्टी में हुआ कमाल

निफ्टी 50 में एम एंड एम (5.96%), बजाज फाइनेंस(4.1%), अपोलो हॉस्पिटल(2%), बजाज फिनसर्व(1.88%) के शेयर्स आगे रहे. निफ्टी बैंक भी (0.01%) की ग्रोथ के साथ कारोबारी दिन में आगे रहा.

बाजार में अब क्या है उम्मीद

जीडीपी ग्रोथ रेट और जीएसटी के स्लैब में बदलाव के बाद बाजार में तेजी बरकरार रहने की उम्मीद है. खासतौर पर एफएमसीजी सेक्टर के साथ हेल्थ सेक्टर पर सभी की नजर रहेगी. निवेशक मुनाफावसूली की जगह खरीदारी करते हुए दिख सकते हैं. साथ ही लॉन्ग टर्म के निवेशक अभी होल्ड की पॉजिशन को आगे ले जाने की सोच में है