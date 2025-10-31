Market Closing: पहले उठा, फिर बाजार हुआ धड़ाम, पर ये 5 शेयर कर गए निवेशकों को मालामाल

कमजोर वैश्विक संकेतों की वजह से भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार के कारोबारी सत्र में बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ. सेंसेक्स 465.75 अंक या 0.55 प्रतिशत की गिरावट के साथ 83,938.71 और निफ्टी 155.75 अंक या 0.60 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,722.10 पर था. बाजार के ज्यादातर इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए.
गिरने वाले सेक्टर्स
- निफ्टी मीडिया (1.32%),
- निफ्टी मेटल (1.095),
- निफ्टी सर्विसेज (0.91%)
- निफ्टी हेल्थकेयर (0.89%)
- निफ्टी कमोडिटीज (0.84%)
इन सेक्टर्स ने किया कमाल
- निफ्टी पीएसयू बैंक (1.56%)
- निफ्टी इंडिया डिफेंस (1.03%)
- निफ्टी पीएसई (0.11%)
टॉप गेनर्स (सेंसेक्स)
- बीईएल
- एलएंडटी
- टीसीएस
- आईटीसी
- एसबीआई
टॉप लूजर्स
- इटरनल (जोमैटो)
- एनटीपीसी,
- कोटक महिंद्रा बैंक
- आईसीआईसीआई बैंक
- बजाज फिनसर्व
- पावर ग्रिड
- ट्रेंट
- एचडीएफसी बैंक
लगातार क्यों गिर रहा है मार्केट?
बाजार के जानकारों ने कहा कि दिन के दौरान उतार-चढ़ाव के बाद भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ. इसकी वजह डॉलर का मजबूत प्रदर्शन, फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल की ओर से ब्याज दरों पर नकारात्मक टिप्पणी के बाद, एफआईआई की फिर से बिकवाली शुरू करना था. बाजार में निवेशक अभी मुनाफावसूली कर रहे हैं.
