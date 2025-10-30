Market Closing: तेजी के बाद मुनाफा वसूली का झटका, गिरते बाजार में कमाल कर गए ये शेयर

Market Closing: भारतीय शेयर बाजार में 30 अक्टूबर 2025 को हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन गिरावट दर्ज की गई. दिनभर उतार-चढ़ाव के बाद बाजार लाल निशान पर बंद हुआ, जिसमें सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही इंडेक्स नीचे आ गए. सेंसेक्स 592.67 अंकों की बड़ी गिरावट के साथ 84,404.46 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, निफ्टी भी 176.05 अंक गिरकर 25,877.85 के लेवल पर आ गया.

बाजार गिरने की वजह क्या हैं?

विदेशी निवेशकों (FII) ने बाजार से पैसा निकाला, जिसके कारण गिरावट बढ़ी.

डॉलर के मुकाबले रुपये का कमजोर होना भी बाजार के सेंटिमेंट को कमजोर करता है.

एशियाई और अमेरिकी बाजारों के मिले-जुले रुख का भी असर रहा.

बुधवार की तेजी के बाद आज मुनाफा वसूली हावी रही, जिसके चलते सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए. निवेशकों की नजर अब अगले कारोबारी दिन के ग्लोबल संकेतों पर बनी रहेगी.

बढ़त वाले शेयर (Top Gainers)

लार्सन एंड टुब्रो (L&T): 1.26% की बढ़त.

मारुति सुजुकी इंडिया (Maruti Suzuki): 0.66% की बढ़त.

अदाणी पोर्ट्स (Adani Ports): 0.22% की बढ़त

अल्ट्राटेक सीमेंट (Ultratech Cement): 0.34% की बढ़त

टूटने वाले शेयर (Top Losers)