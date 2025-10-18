विज्ञापन
विशेष लिंक

Share Market Today: आज धनतेरस पर शेयर मार्केट खुला है या बंद, NSE-BSE में ट्रेडिंग होगी या नहीं?

18 अक्टूबर को देशभर में धनतेरस का उत्सव मनाया जा रहा है. दिवाली से 2 दिन पहले आने वाले धनतेरस के उत्सव को लेकर बाजारों में सुबह से ही रौनक दिख रही है. लेकिन सवाल है कि क्‍या स्‍थानीय मार्केट की तरह स्‍टॉक मार्केट खुला रहेगा?

Read Time: 2 mins
Share
Share Market Today: आज धनतेरस पर शेयर मार्केट खुला है या बंद, NSE-BSE में ट्रेडिंग होगी या नहीं?

Stock Market Holiday 2025: आज 18 अक्‍टूबर को धनतेरस है. धनतेरस के शुभ अवसर पर सोना-चांदी खरीदना, पीतल या तांबे की चीजें खरीदना या अन्‍य तरह के निवेश करना शुभ माना जाता है. कहा जाता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्‍मी की कृपा बरसती है. धनतेरस के दिन बहुत सारे ट्रेडर्स और इन्‍वेस्‍टर्स शेयर मार्केट में भी ट्रेडिंग करते हैं. अमूमन धनतेरस पर शेयर मार्केट खुला ही रहता है. बैंकों और स्‍कूलों की तरह यहां स्‍टॉक मार्केट में छुट्टी नहीं रहती. ऐसे में लोगों के मन में कन्‍फ्यूजन है कि 18 अक्टूबर, शनिवार के दिन धनतेरस पर शेयर मार्केट खुला है या बंद है, मार्केट में आज ट्रेडिंग होगी या नहीं!

स्‍टॉक मार्केट में होगी ट्रेडिंग?

दरअसल, 18 अक्टूबर को देशभर में धनतेरस का उत्सव मनाया जा रहा है. दिवाली से 2 दिन पहले आने वाले धनतेरस के उत्सव को लेकर बाजारों में सुबह से ही रौनक दिख रही है. लेकिन सवाल है कि क्‍या स्‍थानीय मार्केट की तरह स्‍टॉक मार्केट खुला रहेगा? क्‍या धनतेरस के दिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) में ट्रेडिंग होगी?

इस सवाल का जवाब है- नहीं. धनतेरस पर 18 अक्टूबर को स्‍टॉक मार्केट नहीं खुलेगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) में कारोबार बंद रहेंगा.

धनतेरस की छुट्टी नहीं, लेकिन...

हालांकि ये छुट्टी धनतेरस की वजह से नहीं है, बल्कि शनिवार होने की वजह से है. शनिवार और रविवार को मार्केट बंद रहता है. हफ्ते में 5 दिन ट्रेडिंग होती है, जबकि वीकेंड पर दो दिन छुट्टी रहती है. मॉक ट्रेडिंग जैसी विशेष परिस्थितियों में ही शनिवार या रविवार को मार्केट ओपन रहता है.

ये भी पढ़ें: Gold on Dhanteras: 1.5 लाख रुपये तक जाएगा सोना,  3 फीसदी तक गिर गया भाव, क्‍या गोल्‍ड खरीदने का यही है सही मौका?

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Share Market Open Or Not, Share Market Open Or Close, Stock Market Open Or Close, Stock Market Open Today, Stock Market News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com