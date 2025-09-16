Stock Market Today: सेंसेक्स 200 अंक चढ़ा, निफ्टी 25,100 के पार, अदाणी ग्रुप के शेयर भी उछले

आज यानी हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार मजबूती के साथ खुले. मंगलवार, 16 सितंबर को सुबह सेंसेक्स 200 से ज्यादा अंक चढ़कर 82,003.03 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 58 अंक की तेजी के साथ 25,127.65 के ऊपर कारोबार करता दिखा. शुरुआती कारोबार में दोनों इंडेक्स हरे निशान में बने रहे.

अदाणी ग्रुप के ज्यादातर शेयर आज के शुरुआती सेशन में हरे निशान पर थे. अदाणी एंटरप्राइजेज से लेकर अदाणी ग्रीन एनर्जी, अदाणी पोर्टस, अदाणी टोटल गैस और अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस तेजी के साथ ट्रेड कर रहे थे.

निफ्टी ऑटो में सबसे अधिक तेजी

शुरुआती कारोबार में बाजार में तेजी का नेतृत्व ऑटो शेयर कर रहे थे. निफ्टी ऑटो इंडेक्स 0.74 प्रतिशत ऊपर था. इसके अलावा निफ्टी फार्मा, निफ्टी रियल्टी, निफ्टी मीडिया, निफ्टी एनर्जी, निफ्टी इन्फ्रा, निफ्टी कमोडिटी और निफ्टी पीएसई हरे निशान में थे. वहीं, निफ्टी आईटी, निफ्टी पीएसयू बैंक और निफ्टी एफएमसीजी लाल निशान में थे.

लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप में भी तेजी थी. निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 92 अंक या 0.16 प्रतिशत की मजबूती के साथ 58,578 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 115 अंक या 0.64 प्रतिशत की तेजी के साथ 18,242 पर था.

अदाणी पोर्ट्स टॉप गेनर्स में शामिल

सेंसेक्स पर लिस्टेड शेयरों में एमएंडएम, कोटक महिंद्रा बैंक, एनटीपीसी, एक्सिस बैंक, एलएंडटी, अदाणी पोर्ट्स, बजाज फिनसर्व, अल्ट्राटेक सीमेंट,टाटा स्टील, बीईएल, टेक महिंद्रा, टाटा मोटर्स, सन फार्मा, आईटीसी और टीसीएस टॉप गेनर्स थे. एशियन पेंट्स, टाइटन, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, बजाज फाइनेंस और एचयूएल टॉप लूजर्स थे.

निवेशकों की नजर US Fed मीटिंग पर

भारतीय बाजार की नजर इस हफ्ते होने वाली अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मीटिंग पर टिकी है. उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार फेड पहली बार ब्याज दर में कटौती की घोषणा कर सकता है. यही कारण है कि निवेशकों का मूड पॉजिटिव दिख रहा है.

एशियाई बाजारों का हाल

एशियाई शेयर बाजारों में आज मिला-जुला रुख देखने को मिला. जापान का निक्केई 225 छुट्टी के बाद कारोबार में लौटा और सुबह 45,000 अंकों को छूने के बाद 0.3% ऊपर 44,904.13 पर ट्रेड कर रहा था. ऑस्ट्रेलिया का S&P/ASX 200 इंडेक्स 0.2% चढ़कर 8,871.30 पर पहुंचा. दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.1% की तेजी के साथ 3,446.13 पर कारोबार करता दिखा.वहीं, हांगकांग का हैंगसेंग 0.2% गिरकर 26,384.95 पर और शंघाई कंपोजिट 0.4% फिसलकर 3,846.61 पर बंद हुआ.

वॉल स्ट्रीट नए रिकॉर्ड पर

पिछले कारोबारी दिन अमेरिकी बाजारों ने नए रिकॉर्ड बनाए. S&P 500 इंडेक्स 0.5% चढ़कर अपने पुराने ऑल-टाइम हाई को पार कर गया. डाउ जोंस इंडस्ट्रियल एवरेज 49 अंक या 0.1% बढ़ा, जबकि नैस्डैक कंपोजिट 0.9% की बढ़त के साथ अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया.

इस हफ्ते का सबसे बड़ा इवेंट बुधवार को होगा, जब फेडरल रिजर्व अपनी ब्याज दर पर फैसला सुनाएगा. निवेशकों को उम्मीद है कि ब्याज दरों में कटौती से ग्लोबल मार्केट और मजबूत होगा और इसका फायदा भारतीय बाजार को भी मिलेगा.

