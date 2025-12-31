Stock Market Today: साल के आखिरी दिन शेयर बाजार में रौनक! सेंसेक्स 200 अंक उछला, निफ्टी 26,000 के पार

Stock Market Opening Bell: साल 2025 का आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार के लिए राहत भरी शुरुआत लेकर आया है. सालभर के उतार-चढ़ाव के बाद बुधवार सुबह बाजार हरे निशान में खुला, जिससे निवेशकों के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान लौटी. पिछले कुछ दिनों की सुस्ती और गिरावट के बाद नए साल से पहले बाजार में खरीदारी देखने को मिली. Sensex और Nifty दोनों ने पॉजिटिव शुरुआत के साथ साल के आखिरी सेशन का आगाज किया.

Sensex में 200 अंकों से ज्यादा की बढ़त

बुधवार सुबह BSE Sensex में अच्छी तेजी देखने को मिली. सुबह करीब 9:30 बजे सेंसेक्स 212 अंकों (0.25%)की बढ़त के साथ 84,887 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया. यानी बाजार ने साल के आखिरी दिन पॉजिटिव माहौल के साथ शुरुआत की, जिससे शॉर्ट टर्म निवेशकों को राहत मिली.

Nifty ने फिर पार किया 26,000 का स्तर

NSE का प्रमुख इंडेक्स Nifty 50 भी हरे निशान में खुला. शुरुआती कारोबार में निफ्टी करीब 70 अंकों (0.27%) की बढ़त के साथ 26,009 के ऊपर पहुंच गया.

एक दिन पहले बाजार में दिखी थी सुस्ती

मंगलवार को बाजार में खास हलचल देखने को नहीं मिली थी. साल के आखिरी हफ्ते की वजह से निवेशक सतर्क नजर आए. विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली और ग्लोबल बाजारों से कमजोर संकेतों के कारण बाजार दबाव में रहा. Sensex मंगलवार को हल्की गिरावट के साथ 84,675 पर बंद हुआ था, जबकि Nifty भी लगभग सपाट रहकर 25,938 पर क्लोज हुआ.

लगातार पांच दिन की गिरावट के बाद राहत

मंगलवार को Sensex लगातार पांचवें दिन गिरावट के साथ बंद हुआ था. हालांकि गिरावट ज्यादा नहीं थी, लेकिन बाजार में थकान साफ दिख रही थी. ऐसे में साल के आखिरी कारोबारी दिन आई यह तेजी निवेशकों के लिए राहत की खबर मानी जा रही है.

निवेशक अब नए साल पर निवेशक की नजर

अब बाजार की नजर 2026 की शुरुआत पर टिकी है. निवेशक उम्मीद कर रहे हैं कि नए साल में घरेलू आंकड़े, कंपनियों के नतीजे और ग्लोबल संकेत बाजार की दिशा तय करेंगे. साल के आखिरी दिन की यह तेजी नए साल के लिए पॉजिटिव संकेत मानी जा रही है, हालांकि आगे की चाल पूरी तरह ग्लोबल और घरेलू फैक्टर्स पर निर्भर करेगी.

