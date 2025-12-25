विज्ञापन
Stock Market Holiday: क्रिसमस पर आज शेयर बाजार खुले रहेंगे या बंद? देखें NSE और BSE की पूरी हॉलिडे लिस्ट

Christmas 2025 Stock Market Holiday: साल 2025 में भारतीय शेयर बाजारों में कुल 14 ट्रेडिंग छुट्टियां रहीं. वहीं, एक्सचेंज ने हाल ही में 2026 का ऑफिशियल ट्रेडिंग हॉलिडे कैलेंडर भी जारी कर दिया है, जिससे निवेशकों और ट्रेडर्स को पहले से प्लानिंग करने में मदद मिलेगी.

Stock Market Holiday Today on December 25 for Christmas 2025:आपके लिए BSE और NSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर हॉलिडे लिस्ट चेक करना जरूरी है.
नई दिल्ली:

Stock Market Holiday Today: शेयर बाजार के निवेशकों के लिए जरूरी खबर है.अगर आप स्टॉक्स ट्रेडिंग करने की सोच रहे हैं, तो पहले यह जान लेना जरूरी है कि आज शेयर बाजार खुला है या बंद.शेयर बाजार में निवेश करने से पहले हमेशा BSE और NSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर हॉलिडे लिस्ट चेक करना जरूरी है ताकि छुट्टियों का असर आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पर न पड़े.

आज BSE और NSE रहेगा बंद

क्रिसमस के मौके पर आज 25 दिसंबर (गुरुवार) को देश के दोनों स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE)  पूरी तरह बंद रहेंगे.आज के दिन इक्विटी, इक्विटी डेरिवेटिव्स, एसएलबी, करेंसी डेरिवेटिव्स और इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स सेगमेंट में कोई ट्रेडिंग नहीं होगी.

कमोडिटी मार्केट भी आज बंद

शेयर बाजार के साथ-साथ कमोडिटी डेरिवेटिव्स सेगमेंट में भी आज ट्रेडिंग नहीं होगी. एमसीएक्स (MCX) और एनसीडीईएक्स (NCDEX) दोनों ही एक्सचेंज में मॉर्निंग और ईवनिंग सेशन बंद रहेंगे.

26 दिसंबर से फिर खुलेगा बाजार

BSE और NSE में ट्रेडिंग 26 दिसंबर (शुक्रवार) से दोबारा शुरू होगी.

क्रिसमस से पहले बाजार में उतार-चढ़ाव

क्रिसमस की छुट्टी से पहले बुधवार, 24 दिसंबर को भारतीय शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव भरा कारोबार देखने को मिला. कम वॉल्यूम के बीच बाजार हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ.

कारोबार के अंत में सेंसेक्स 116.14 अंक यानी 0.14% गिरकर 85,408.70 पर बंद हुआ.निफ्टी 35.05 अंक यानी 0.13% टूटकर 26,142.10 पर बंद हुआ.

इस साल 14 ट्रेडिंग हॉलिडे

साल 2025 में भारतीय शेयर बाजारों में कुल 14 ट्रेडिंग छुट्टियां रहीं. वहीं, एक्सचेंज ने हाल ही में 2026 का ऑफिशियल ट्रेडिंग हॉलिडे कैलेंडर भी जारी कर दिया है, जिससे निवेशकों और ट्रेडर्स को पहले से प्लानिंग करने में मदद मिलेगी.

2026 में 15 दिन बंद रहेगा शेयर बाजार

2026 में शेयर बाजार में 15 फुल ट्रेडिंग हॉलिडे रहेंगे, जो इस साल से एक ज्यादा है. इन छुट्टियों में इक्विटी, इक्विटी डेरिवेटिव्स और करेंसी डेरिवेटिव्स सेगमेंट शामिल हैं.

