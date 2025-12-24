विज्ञापन
Stock Market Today: भारतीय शेयर बाजार की सपाट शुरुआत, सेंसेक्स-निफ्टी में मामूली बढ़त

Stock Market Updates:

Stock Market News Updates: भारतीय शेयर बाजार के दोनों बेंचमार्क इंडेक्स हरे निशान पर कारोबार कर रहे हैं.
नई दिल्ली:

Stock Market Opening Update: भारतीय शेयर बाजार बुधवार के कारोबारी सत्र में सपाट खुला. शुरुआती सत्र में सेंसेक्स और निफ्टी में हल्की मजबूती दिखी .सुबह 9:22 पर के करीब, सेंसेक्स (Sensex) 57 अंकों की मामूली तेजी के साथ 85,582 के स्तर पर कारोबार कर रहा था. वहीं, निफ्टी (Nifty) 30 अंक ऊपर 26,205 के स्तर पर था. पीएसई, मेटल, एनर्जी और मीडिया शेयरों में खरीदारी देखी गई.वहीं मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में खरीदारी का जोश बना रहा.

इन शेयरों में दिखी हलचल (Gainers & Losers)

सेंसेक्स के शेयरों में ट्रेंट, एनटीपीसी, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, बीईएल, कोटक महिंद्रा बैंक, एशियन पेंट्स, एसबीआई, टाटा स्टील, इटरनल (जोमैटो),पावर ग्रिड और टाटा स्टील गेनर्स थे. इन शेयरों में अच्छी खरीदारी देखी गई. वहीं आईटी सेक्टर के दिग्गजों पर दबाव दिखा. इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक,टीसीएस जैसे शेयरों में बिकवाली रही. इसके अलावा सन फार्मा, एचडीएफसी बैंक और एमएंडएम भी लूजर्स में शामिल रहे.

IT और FMCG सुस्त

सेक्टोरल आधार पर बाजार में आज मिला-जुला रुख है.पीएसयू बैंक, पीएसई, फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मा, मेटल, मीडिया, रियल्टी और इन्फ्रा  मजबूती के साथ हरे निशान में थे. वहीं, आईटी और एफएमसीजी सेक्टर में मुनाफावसूली हावी होने के कारण ये लाल निशान में थे.

मिडकैप और स्मॉलकैप में रौनक

लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप में तेजी बनी हुई है. निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 187 अंक या 0.31 प्रतिशत की तेजी के साथ 61,003 पर और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 89 अंक या 0.53 प्रतिशत की बढ़त के साथ 17,752 पर था.

सोना-चांदी में भारी उछाल

कमोडिटी मार्केट में तेजी जारी है. ग्लोबल मार्केट में सोना 0.35 प्रतिशत बढ़कर 4,521 डॉलर प्रति औंस  पर पहुंच गया है.वहीं,  चांदी का दाम 1.72 प्रतिशत बढ़कर 72.35 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई है.दूसरी तरफ कच्चे तेल (Crude Oil) में भी तेजी देखी जा रही है. डब्ल्यूटीआई क्रूड 0.21 प्रतिशत बढ़कर 58.50 डॉलर प्रति बैरल और ब्रेंट क्रूड 0.16 प्रतिशत बढ़कर 64.48 डॉलर प्रति बैरल पर है.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?

बाजार के जानकारों ने कहा कि 2025 का अंत बाजार में कंसोलिडेशन फेस के ऊपर की तरफ हो रहा है. आने वाली तिमाहियों में वृद्धि दर मजबूत रहने की उम्मीद है, जिससे अर्थव्यवस्था की वृद्धि को रफ्तार मिलेगी. हालांकि, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII)  की बिकवाली जारी रहने की उम्मीद है, लेकिन  घरेलू संस्थागत निवेशकों (DII की खरीदारी से बाजार को सपोर्ट मिलने की उम्मीद है.

