Economic Review Report: भारतीय इकोनॉमी आने वाले कुछ महीनों में मजबूत स्थिति के साथ आगे बढ़ने की राह पर है. इसकी वजह उपभोक्ताओं की ओर से लगातार बनी हुई मांग, निजी कंपनियों के निवेश में बढ़ोतरी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सरकार की ओर से मिल रहा समर्थन है. HSBC की रिव्‍यू‍ रिपोर्ट में ये बात बताई गई है.

हालांकि, छोटी अवधि में महंगाई बढ़ सकती है. इसकी एक वजह पिछले साल की कीमतों का आधार प्रभाव (बेस इफेक्ट) है. रिपोर्ट के मुताबिक, इसके अलावा मौसम में अनिश्चितता और मजबूत अल नीनो की आशंका भी खाद्य वस्तुओं की कीमतों पर दबाव डाल सकती है.

कच्‍चा तेल 100 डॉलर से नीचे, रुपया मजबूत

राहत की बात ये है कि कच्चे तेल की कीमतें हाल में घटकर 100 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आई हैं और रुपये में भी मजबूती देखी गई है. अगर ये स्थिति बनी रहती है तो आयात के जरिये आने वाली महंगाई को काबू में रखने में मदद मिल सकती है.

देश का बाहरी क्षेत्र भी मजबूत बने रहने की उम्मीद है. इसकी वजह वस्तुओं के निर्यात में अच्छी बढ़ोतरी, सेवाओं के व्यापार में मजबूत सरप्लस और पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार है.

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वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत मजबूत

हालांकि, दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में बढ़ता राजनीतिक तनाव और अंतरराष्ट्रीय व्यापार नीतियों में अनिश्चितता अर्थव्यवस्था के लिए जोखिम बने रह सकते हैं.

इन वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की घरेलू आर्थिक बुनियाद मजबूत है. साथ ही, देश के पास पर्याप्त वित्तीय सुरक्षा उपाय और संसाधन मौजूद हैं. इससे अर्थव्यवस्था को अचानक आने वाली चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलेगी.

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