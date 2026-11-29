घर का राशन खरीदने से लेकर दूध, दाल और सब्जियों तक, आम आदमी का रसोई बजट लगातार बिगड़ता जा रहा है. अक्टूबर में प्याज के दाम सालाना आधार पर 116% बढ़ गए, जबकि लहसुन 61% और नींबू 47% महंगा हुआ. दूध, पनीर, दही और मिठाई की कीमतों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई. वित्त मंत्रालय की ताजा Monthly Economic Review रिपोर्ट में खाने-पीने की कई चीजों की महंगाई का पूरा आंकड़ा सामने आया है. आइए जानते हैं कि अक्टूबर में किन चीजों ने आपके घर का खर्च बढ़ाया और आने वाले महीनों में राहत मिलने की उम्मीद है या नहीं.

प्याज 116% तो लहसुन 61% महंगा

वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक, अक्टूबर में प्याज की कीमतों में सालाना आधार पर 116% की बढ़ोतरी हुई. लहसुन 61% और नींबू 47% महंगा रहा. यानी सब्जियों और रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजों की कीमतों ने भी घरेलू बजट पर दबाव बढ़ाया.

दाल, चावल और तेल भी महंगे

रसोई में इस्तेमाल होने वाले अनाज, दाल और तेल की कीमतों में भी तेजी देखने को मिली. चावल सालाना आधार पर 12.5% महंगा हुआ, जबकि गेहूं के दाम 3.1% बढ़े. दालों में अरहर की कीमत 15% और उड़द की 12% बढ़ी.

खाना बनाने वाले तेल की कीमतों ने भी राहत नहीं दी. रिफाइंड और मूंगफली तेल करीब 16% महंगे हुए, जबकि सरसों तेल में लगभग 10% की बढ़ोतरी दर्ज की गई.

दूध, पनीर और मिठाई ने भी बढ़ाया खर्च

दूध की महंगाई अक्टूबर में 4.6% रही. वहीं, पनीर 5.7%, दही 4.4% और दूध से बनी मिठाइयां 10% महंगी हुईं. त्योहारों के दौरान बढ़ी मांग का असर इन चीजों की कीमतों पर देखने को मिला. प्रोटीन से जुड़े खाद्य पदार्थ भी महंगे रहे. चिकन की कीमतों में 11.3%, मांस में 10.6%, मछली में 8.5% और अंडों में 8.3% की बढ़ोतरी हुई.

आने वाले महीनों में मिलेगी राहत या बढ़ेगा खर्च?

वित्त मंत्रालय के मुताबिक, नवंबर में शादी और त्योहारों का सीजन जारी रहने से दूध और इससे जुड़े उत्पादों की कीमतों पर दबाव बना रह सकता है. डेयरी कंपनियों की ओर से भी सप्लाई से जुड़ी दिक्कतों के चलते कीमतें बढ़ाई गई हैं.हालांकि, प्याज की कीमतों में आगे राहत मिलने की उम्मीद है. सरकार के सप्लाई से जुड़े कदमों से थोक स्तर पर प्याज की महंगाई करीब 11 प्रतिशत अंक कम हुई है. अक्टूबर में आलू की कीमतों में गिरावट बढ़कर 14% रही. वहीं, टमाटर जुलाई से सितंबर तक सस्ता रहने के बाद अक्टूबर में 5.8% महंगा हो गया.

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