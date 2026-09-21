दशहरे पर देश के किसानों और कारोबारियों को बड़ा तोहफा मिलने वाला है. भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA 20 अक्टूबर 2026, दशहरा के दिन से लागू होगा. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को इस बारे में जानकारी दी. उन्‍होंने बताया कि समझौते के बाद भारत से न्यूजीलैंड जाने वाले 100% निर्यात को ड्यूटी-फ्री एंट्री मिलेगी. यानी भारतीय सामान पर वहां इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, जिससे उत्पाद कीमत के लिहाज से ज्यादा प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे.

MSME, किसानों, कारीगरों और निर्यातकों को फायदा

इससे MSME, किसानों, कारीगरों और निर्यातकों को नया बाजार मिल सकता है. ऑटो कंपोनेंट्स, ऑटोमोबाइल, एयरोस्पेस टेक्नोलॉजी और दूसरे भारतीय उत्पादों के लिए न्यूजीलैंड में अवसर बढ़ने की उम्मीद है. समझौते से अगले 15 वर्षों में न्यूजीलैंड से भारत में 20 अरब डॉलर, करीब 20 लाख करोड़ रुपये, के निवेश को सुगम बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है.

भारत ने डेयरी, प्याज, चना, मटर, मक्का, बादाम, आर्टिफिशियल हनी और चीनी जैसे संवेदनशील उत्पादों को न्यूजीलैंड को शुल्क रियायत देने से बाहर रखा है, ताकि घरेलू किसानों और उद्योगों को आयात प्रतिस्पर्धा से बचाया जा सके. FTA पर 27 अप्रैल 2026 को हस्ताक्षर हुए थे और न्यूजीलैंड संसद ने 16 सितंबर को इसे लागू करने वाला कानून पारित किया.