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दिल्ली की रोहिणी जेल में विचाराधीन कैदी की धारदार हथियार से हत्या

दिल्ली के रोहिणी जेल में आज एक विचाराधीन कैदी की हत्या कर दी गई. जेल के अंदर कैदी की धारदार हथियार से हत्या की गई है.

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दिल्ली की रोहिणी जेल में विचाराधीन कैदी की धारदार हथियार से हत्या
दिल्ली के रोहिणी जेल में कैदी की हत्या
नई दिल्ली:

राजधानी दिल्ली रोहिणी जेल में आज एक विचाराधीन कैदी की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी गई. जेल के अंदर हुई हत्या की इस घटना के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है. दोपहर 12 बजे हुई इस घटना में कैदी की मौत हुई है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. 

अति सुरक्षित माने जाने वाले रोहिणी जेल में हुई इस घटना के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है. आर्म्स एक्ट के तहत जेल में बंद इस कैदी की पहचान अभी पुलिस ने नहीं बताया है.  सूत्रों ने बताया कि घटना में कैदी के ऊपर धारदार हथियार से हमला किया गया. इस हमले में कैदी बुरी तरह घायल हो गया. 

घायल कैदी को पुलिस तुरंत अस्पताल लेकर पहुंची. लेकिन ज्यादा गंभीर चोट होने के कारण उसकी जान नहीं बचाई जा सकी. पुलिस इस हत्या में शामिल कैदियों की पहचान में जुटी है. 
 

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