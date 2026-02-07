NDTV Profit Conclave: अब बचा क्या है... भारत-अमेरिका ट्रेड डील बनेगी गेमचेंजर - पीयूष गोयल

NDTV Profit Conclave 2026: एनडीटीवी प्रॉफिट कॉन्क्लेव 2026 के मंच से केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत की आर्थिक भविष्यवाणियों और वैश्विक व्यापारिक रणनीति को लेकर एक बेहद सकारात्मक और आत्मविश्वास से भरा खाका पेश किया. गोयल ने साफ किया कि भारत आज दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक ऐसी अनुकूल स्थिति में है, जहां से विकसित भारत 2047 का लक्ष्य अब केवल एक सपना नहीं, बल्कि एक हकीकत नजर आ रहा है.

भारत-अमेरिका ट्रेड डील

पीयूष गोयल ने जोर देकर कहा कि अमेरिका के साथ होने वाले इस व्यापार समझौते में भारत ने अपनी शर्तों और राष्ट्रीय हितों से रत्ती भर भी समझौता नहीं किया है. उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच की गहरी दोस्ती ने इस वार्ता को एक नई दिशा दी है. सरकार ने हर कदम पूरी स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ उठाया है, जिसमें सभी हितधारकों का समर्थन शामिल है. गोयल के अनुसार, पिछले एक साल की मेहनत का नतीजा है कि आज देश भर से इस समझौते को लेकर जबरदस्त सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है.

किसानों की सुरक्षा

वाणिज्य मंत्री ने साफ किया कि भारत ने मांस (Meat), पोल्ट्री और डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में कोई भी रियायत नहीं दी है. "हमारे किसानों की सुरक्षा और देशहित हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. हमने सुनिश्चित किया है कि कृषि उत्पादों के मामले में भारतीय किसानों के हितों को पूरी तरह सुरक्षित रखा जाए."

चीन और वियतनाम से आगे निकलेगा भारत

पीयूष गोयल ने डेटा के जरिए बताया कि यह समझौता भारतीय निर्यातकों को वैश्विक बाजार में कैसे बढ़त दिलाएगा. पीयूष गोयल ने कहा कि अमेरिका के साथ हुआ व्यापार समझौता भारत को दूसरे देशों के मुकाबले बड़ा फायदा देता है. उन्होंने बताया कि जिन देशों से भारत का मुकाबला होता है, जैसे चीन पर करीब 35% और वियतनाम पर लगभग 20% टैक्स लगता है, जबकि भारत पर यह दर कम है. इससे भारतीय उत्पाद ज्यादा प्रतिस्पर्धी बन जाते हैं.

पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि भारत के कई कृषि उत्पाद और औद्योगिक सामान ऐसे हैं, जिन्हें अमेरिका में बिना किसी टैक्स के निर्यात किया जा सकता है और यह सुविधा आगे भी बनी रहेगी. उन्होंने जोर देकर कहा कि अमेरिका को भारत के निर्यात को बढ़ाने की संभावनाएं बहुत बड़ी हैं, यानी आने वाले समय में भारत अमेरिका को कहीं ज्यादा सामान बेच सकता है.

डिजिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रांति

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भारत की आर्थिक योजना के बारे में बताते हुए कहा कि देश में 500 अरब डॉलर के निवेश के लक्ष्य को 5-6 साल में हासिल कर सकता है. यह भारत की तेज और बड़े स्तर की विकास योजना को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि नए व्यापार समझौते के तहत AI और डेटा सेंटर से जुड़े उपकरणों को काफी बढ़ावा मिलेगा, जिससे भारत की डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत होगी.