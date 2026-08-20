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HDFC सिक्योरिटीज ऐप में तकनीकी फॉल्ट, म्यूचुअल फंड निवेशकों का पोर्टफोलियो 70% तक गिरा, क्‍या बोली कंपनी?

एचडीएफसी सिक्योरिटीज प्लेटफॉर्म पर म्यूचुअल फंड एनएवी में तकनीकी गड़बड़ी आने से निवेशकों को भारी नुकसान दिखा. सोशल मीडिया पर यूजर्स ने अपनी परेशानी साझा की. जानिए कंपनी ने क्‍या कहा.

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HDFC सिक्योरिटीज ऐप में तकनीकी फॉल्ट, म्यूचुअल फंड निवेशकों का पोर्टफोलियो 70% तक गिरा, क्‍या बोली कंपनी?
HDFC सिक्‍योरिटीज के ऐप में टेक्निकल ग्लिच आने से दिक्‍कत हुई.
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देश की अग्रणी ब्रोकरेज फर्मों में शुमार एचडीएफसी सिक्योरिटीज (HDFC Securities) के प्लेटफॉर्म पर बुधवार को एक बड़ी तकनीकी खामी सामने आई. इस गड़बड़ी के चलते निवेशकों को अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में भारी गिरावट का सामना करना पड़ा. कई निवेशकों का पोर्टफोलियो अचानक 30% से लेकर 70% तक गिर गया, जिससे सुबह-सुबह निवेशकों में हड़कंप मच गया.

पोर्टफोलियो में अचानक दिखा भारी नुकसान

समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए एक प्रभावित निवेशक ने अपना दर्द साझा करते हुए बताया कि जब उन्होंने सुबह उठकर अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो चेक किया, तो वह मुनाफे में रहने के बजाय -30 प्रतिशत के भारी नुकसान में और करीब 1 लाख रुपये माइनस में दिख रहा था.

निवेशक ने विस्तार से बताया कि उनके पोर्टफोलियो में दो म्यूचुअल फंड हैं. इनमें से एक फंड की एनएवी (NAV) तो सामान्य थी, लेकिन दूसरे फंड की एनएवी में अचानक 50 प्रतिशत की भारी गिरावट दर्ज की गई, जिसकी वजह से पूरे पोर्टफोलियो का रिटर्न बिगड़ गया. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी कई अन्य निवेशकों ने ऐसी ही शिकायतें साझा की हैं.

सोशल मीडिया पर निवेशकों का फूटा गुस्सा

सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए बताया कि एचडीएफसी सिक्योरिटीज ऐप पर उनके निप्पॉन मल्टीकैप फंड और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड (ग्रोथ) की एनएवी अचानक बेहद कम दिखने लगी है. एक यूजर के मुताबिक, जो एनएवी पहले करीब 185 थी, वह गिरकर 111.18 पर आ गई, जिससे उनका रिटर्न सीधे -30 प्रतिशत पर पहुंच गया. निवेशकों ने इसे तकनीकी खराबी या एनएवी डिस्प्ले से जुड़ी गड़बड़ी बताया है.

कंपनी की ओर से क्या कहा गया?

मामले के तूल पकड़ने के बाद, जब निवेशकों ने ऐप को एक्सेस किया तो उस पर एक पॉप-अप मैसेज शो हो रहा था, जिसमें लिखा था- 'हम म्यूचुअल फंड एनएवी से जुड़े इस मुद्दे को हल करने पर काम कर रहे हैं.' हालांकि, इस तकनीकी समस्या पर कंपनी की ओर से कोई विस्तृत आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.

एचडीएफसी सिक्योरिटीज देश के बड़े ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म्स में से एक है, जिसके पास 50 लाख से अधिक ग्राहक हैं. अचानक आई इस तकनीकी गड़बड़ी ने निवेशकों की धड़कनें बढ़ा दी थीं, हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि तकनीकी सुधार के बाद पोर्टफोलियो का यह डेटा ठीक हो जाएगा.

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