फॉक्सकॉन ने बेंगलुरु प्लांट में iPhone 17 बनाना किया शुरू, एप्पल ने भारत में बढ़ाया प्रोडक्शन

फॉक्सकॉन का बेंगलुरु में आईफोन 17 का उत्पादन शुरू करना न सिर्फ एप्पल की भारत पर बढ़ती निर्भरता को दिखाता है बल्कि यह भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री और मेक इन इंडिया पहल के लिए भी एक बड़ा कदम है.

हाल ही में एप्पल के सीईओ टिम कुक ने साफ कहा कि भारत कंपनी की ग्लोबल सप्लाई चेन में लगातार अहम हो रहा है.
नई दिल्ली:

एप्पल की सबसे बड़ी सप्लायर ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन ने भारत में अपने नए बेंगलुरु प्लांट में आईफोन 17 का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है. यह प्लांट करीब 2.8 बिलियन डॉलर यानी 25,000 करोड़ रुपये के निवेश से बनाया गया है और चीन के बाहर फॉक्सकॉन की दूसरी सबसे बड़ी आईफोन यूनिट है.

देवनहल्ली में स्थित यह यूनिट अब फॉक्सकॉन के चेन्नई प्लांट के साथ-साथ काम कर रही है. यहां पर पहले से आईफोन 17 का प्रोडक्शन चल रहा है. खास बात यह है कि पिछले साल लगभग इसी समय आईफोन 16 सीरीज का स्थानीय उत्पादन भी लॉन्च से पहले शुरू किया गया था.

एप्पल का भारत पर बड़ा दांव

एप्पल भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है. कंपनी इस साल आईफोन प्रोडक्शन को 6 करोड़ यूनिट तक ले जाने की तैयारी में है, जबकि 2024-25 में यह आंकड़ा 3.5-4 करोड़ यूनिट था.मार्च 2025 को खत्म वित्तीय वर्ष में एप्पल ने भारत में 60% ज्यादा आईफोन असेंबल किए, जिनकी अनुमानित वैल्यू 22 अरब डॉलर रही.

ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की बढ़ती अहमियत

हाल ही में एप्पल के सीईओ टिम कुक ने साफ कहा कि भारत कंपनी की ग्लोबल सप्लाई चेन में लगातार अहम हो रहा है. उन्होंने बताया कि जून 2025 में अमेरिका में बेचे गए ज्यादातर आईफोन भारत में बने थे.उन्होंने यह भी कहा कि जून तिमाही के दौरान अमेरिका में बिके सभी आईफोन भारत से शिप किए गए थे.

एक्सपोर्ट और मार्केट में तेजी

एसएंडपी ग्लोबल की रिपोर्ट के मुताबिक, 2024 में अमेरिका में आईफोन की सेल्स 75.9 मिलियन यूनिट तक पहुंची.मार्च 2025 तक भारत से आईफोन का निर्यात 3.1 मिलियन यूनिट रहा.भारत के घरेलू मार्केट में भी एप्पल की मौजूदगी बढ़ रही है. 2025 की पहली छमाही में सप्लाई 21.5% बढ़कर 5.9 मिलियन यूनिट हो गई.

आईफोन 16 सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल

इसी दौरान आईफोन 16 सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल रहा.सिर्फ जून तिमाही में ही भारत में एप्पल की शिपमेंट 20% बढ़ी, जिससे कंपनी की मार्केट शेयर 7.5% हो गई. हालांकि, अभी भी भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में चीनी कंपनियां आगे हैं. IDC के अनुसार, जून तिमाही में वीवो 19% हिस्सेदारी के साथ पहले नंबर पर रहा.

बेंगलुरु प्लांट का लॉन्च एप्पल की उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें वह चीन से बाहर अपने प्रोडक्शन बेस को डाइवर्सिफाई करना चाहता है. साथ ही, भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में यह बड़ा कदम माना जा रहा है.

