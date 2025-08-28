ट्रंप टैरिफ का असर बाजार पर, 700 अंक टूटा सेंसेक्स, सबसे ज्यादा बिखरे आईटी-बैंकिंग शेयर्स

- ट्रंप के 50 प्रतिशत रेसिप्रोकल टैरिफ के बाद भारतीय शेयर बाजार में बिकवाली देखने को मिली
- 28 अगस्त 2025 को सेंसेक्स 705.97 अंक गिरकर 80,080.57 और निफ्टी 211.15 अंक गिरकर 24,500.90 पर बंद हुआ
- बाजार गिरावट का मुख्य कारण टैरिफ का प्रभाव और विदेशी निवेशकों का लगातार बाजार से पैसा निकालना बताया गया है
ट्रंप के 50% रेसिप्रोकल टैरिफ के बाद भारतीय शेयर बाजार में बड़ी बिकवाली नजर आई. पूरे दिन मार्केट लाल निशान पर ही कारोबार करता दिखा. 28 अगस्त 2025 को सेंसेक्स 705.97 अंक गिरकर 80,080.57 पर बंद हुआ. वहीं, निफ्टी भी 211.15 अंक गिरकर 24,500.90 पर बंद हुआ.
#Nifty holds 24,500 levels even as bears charge amid tariff jitters, #Sensex down 700 points. #NDTVProfitMarkets— NDTV Profit (@NDTVProfitIndia) August 28, 2025
For the latest #stockmarket updates, visit: https://t.co/xDethpG6z2 pic.twitter.com/ZBfSTR81S5
इन शेयरों में दिखी सबसे ज्यादा गिरावट
बीएसई में गिरने वाले शेयरों में एचसीएल टेक सबसे आगे रहा. कंपनी में 2.85% की गिरावट देखी गई. इसके बाद INFY के शेयर 1.95% लुढ़के. वहीं पावर ग्रिड, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक के शेयर्स कुछ कमाल नहीं कर सके. कहा जा सकता है कि आईटी के शेयर्स के साथ बैंकिग सेक्टर पर काफी दबाव दिखाई दिया.
गिरावट के बीच उठे ये शेयर्स
वहीं टैरिफ के समय अच्छा प्रदर्शन करने वाले शेयरों में टाइटन (1.22%), एलटी (0.72%), मारुति (0.61%), एक्सेस बैंक (0.46%), रिलायंस (0.17%) के साथ एशियन पेंट्स (0.15%) शामिल हैं.
Here are the top contributors to #Nifty50 change. #NDTVProfitMarkets— NDTV Profit (@NDTVProfitIndia) August 28, 2025
For the latest #stockmarket updates, visit: https://t.co/xDethpG6z2 pic.twitter.com/VU8yrMxYFg
निफ्टी 50 के कौन से हैं 5 बड़े शेयर्स
निफ्टी 50 की बात करें तो टाइटन, कोल इंडिया, हीरो मोटोकॉर्प, एलटी के साथ मारुति के शेयर्स में खरीदारों ने भरोसा दिखाया.
Sectoral indices end lower. #NDTVProfitMarkets— NDTV Profit (@NDTVProfitIndia) August 28, 2025
For the latest #stockmarket updates, visit: https://t.co/xDethpG6z2 pic.twitter.com/UHbuuto1j8
गिरावट की असल वजह क्या है?
बाजार में गिरावट को टैरिफ का असर ही बताया जा रहा है. वहीं, दूसरी तरफ विदेशी निवेशक भी लगातार बाजार में से पैसा निकाल रहे हैं. इसका दबाव भी सेंसेक्स पर साफ दिखाई दे रहा है. हफ्ते के ये दो दिन बाजार के काफी अहम है. सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि टैरिफ का असर कम रखा जाए. इसके लिए एक्सपोर्टर्स के लिए राहत स्कीम पर भी काम चल रहा है.
