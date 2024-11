CRISIL ने Adani Group पर पॉजिटिव आउटलुक रखा बरकरार, मजबूत वित्तीय स्थिति को बताया वजह

अमेरिका में कानूनी चुनौतियों के बावजूद CRISIL रेटिंग्स ने अदाणी ग्रुप पर अपना पॉजिटिव आउटलुक बरकरार रखा है. इसके लिए CRISIL रेटिंग्स ने कंपनी की वित्तीय और बिजनेस रिस्क प्रोफाइल्स के मजबूत होने को वजह बताया है.

ये तब है, जब अमेरिकी न्याय विभाग ने एक मामले में आरोप पत्र जारी किया है. CRISIL ने माना है कि इन कानूनी कार्यवाहियों का ग्रुप पर असर पड़ सकता है, लेकिन एजेंसी ने साफ किया कि लेंडर्स या निवेशकों की तरफ से डेट री-पेमेंट या उधारी की लागत में बदलाव जैसी कोई नकारात्मक कार्रवाई अब तक नहीं की गई है.

CRISIL रेटिंग्स ने आगे कहा, 'हम समझते हैं कि वित्तीय बाजार और भविष्य में पूंजी की उपलब्धता के आधार पर अदाणी ग्रुप के पास कुछ पूंजीगत खर्च कम करने की सहूलियत है.'

CRISIL रेटिंग्स ने अदाणी ग्रुप के इंफ्रा और होल्डिंग एंटिटीज की रेटिंग्स में कोई बदलाव नहीं किया है. इन्हें स्थिर कैश फ्लो, लॉन्ग टर्म इंफ्रा एसेट्स और मजबूत बिजनेस की बुनियाद से सपोर्ट मिलता है.

CRISIL रेटिंग्स का मानना है कि जहां मौजूदा कानूनी मुद्दों पर करीब से नजर रखी जा रही है, वहीं ग्रुप का ऑपरेशनल कैश फ्लो और लिक्विडिटी की स्थिति कर्ज की शर्तों और योजनागत निवेश की जरूरतों को पूरा करने के लिए मीडियम टर्म में पर्याप्त है.

FY24 के लिए ग्रुप का EBITDA 82,917 करोड़ रुपये रहा था. जबकि डेट रेश्यो 2.19 गुना था, जो मैनेज करने लायक है. वहीं 8 लिस्टेड एंटिटीज में 53,000 करोड़ रुपये का अच्छा कैश बैलेंस भी है.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)