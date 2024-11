अदाणी समूह का ऋण भारतीय, विदेशी बैंकों और वैश्विक पूंजी बाजारों में सही से बंटा हुआ

Adani group Credit profile: अदाणी समूह द्वारा शुक्रवार को साझा किए गए क्रेडिट प्रोफाइल के अनुसार, अदाणी समूह की कंपनियों द्वारा लिए गए ऋण का एक बड़ा हिस्सा घरेलू बैंकों से आता है, और समूह की उधारी का एक चौथाई से अधिक हिस्सा वैश्विक बैंकों और पूंजी बाजारों से आता है. 30 सितंबर 2024 तक बंदरगाहों को मैनेज से लेकर बिजली बनाने वाले समूह का कुल कर्ज लगभग 2.58 लाख करोड़ रुपये है. इसमें से 2.37 लाख करोड़ रुपये दीर्घकालिक ऋण है और 20,724 करोड़ रुपये वर्किंग कैपिटल डेट (कार्यशील पूंजी ऋण) है. वर्किंग कैपिटल डेट किसी कंपनी के दैनिक कार्यों के निष्पादन के लिए होते हैं. हालांकि, समूह के पास 53,024 करोड़ रुपये नकद शेष (कैश बैलेंस) हैं. इसमें कैश और कैश समकक्ष, बैंक बैलेंस, वर्तमान निवेश, मार्केटिंग योग्य प्रतिभूतियों का बाजार मूल्य (नॉन करेंट इंवेस्टमेंट), मार्जिन मनी के रूप में रखी गई शेष राशि और 12 महीने से अधिक की जमा राशि शामिल है.

अदाणी समूह का ऋण कैसे बंटा हुआ

घरेलू बैंकों से ऋण 42% हिस्सा बनाता है. इसमें 94,473 करोड़ रुपये का बकाया ऋण और 13,512 करोड़ रुपये का वर्किंग कैपिटल डेट है. इसमें भारतीय सरकारी बैंकों से लिया गया ऋण 18% हैं, जबकि 20% हिस्सा भारतीय वित्तीय संस्थानों या गैर-बैंक ऋणदाताओं का है. ऋणदाताओं में निजी बैंकों की हिस्सेदारी 3% है. वैश्विक बैंकों और वित्तीय संस्थानों का ऋण मिश्रण में 27% का हिस्सा है. इसमें 66,921 करोड़ रुपये का सावधि ऋण और 2,310 करोड़ रुपये का वर्किंग कैपिटल डेट है. भारतीय पूंजी बाजार से 14,007 करोड़ रुपये के ऋण है जो 5% बनता है, जबकि वैश्विक पूंजी बाजार से 60,219 करोड़ रुपये का ऋण है जो 23% बनता है.

कितने वर्ष का मिला है ऋण

समूह ने अन्य स्रोतों से 6,832 करोड़ रुपये लिए हैं, जिनमें से 4,901 करोड़ रुपये वर्किंग कैपिटल डेट है, जिसमें कैपेक्स लेटर ऑफ क्रेडिट भी शामिल है. समूह की ऋण प्रोफ़ाइल के लिए औसत परिपक्वता समय वैश्विक बैंकों के मामले में 4.4 वर्ष से लेकर घरेलू बैंकों के लिए 9.25 वर्ष के बीच है. समूह का कहना है कि उसका पोर्टफोलियो उधार एबिटा के 2.5 गुना से कम है, जो समूह की ऋण के प्रति क्षमता को दर्शाता है. अनुबंधों से होने वाली आय इसके कुल पोर्टफोलियो का 70% रही, जिससे निवेशकों को ग्रोथ की एश्योरेंस होती है.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)