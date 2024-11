भारत की संप्रभुता पर हमला है अमेरिका का भारतीय नागरिक को आरोपी बनाना : कंवल सिब्बल

भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने भारत की भूमि पर भारतीय नागरिक द्वारा कथित रूप से की गई रिश्वतखोरी के मामले में अमेरिकी अदालत द्वारा आरोप तय किए जाने को गलत कदम करार दिया है. माइक्रो-ब्लॉगिंग वेबसाइट X (अतीत में ट्विटर) पर सिब्बल ने अमेरिकी अदालती कदम पर सवाल खड़े किए हैं, जिन्हें वह अमेरिका द्वारा खुद के न्यायिक अधिकारक्षेत्र का अतिक्रमण करना मानते हैं. कंवल सिब्बल ने अमेरिकी कार्रवाई को 'कतई मनमानी' और 'अमेरिका की ताकत का घटिया इस्तेमाल' करार दिया है.

पूर्व विदेश सचिव का मानना है कि अगर अमेरिका के पास भारत में रिश्वतखोरी की कोई जानकारी थी, तो उन्हें भारतीय कानूनी सिस्टम से संपर्क कर जानकारी देनी चाहिए थी, और किसी भारतीय नागरिक पर एकतरफा मुकदमा नहीं चलाना चाहिए था.

This is sheer high-handedness. An abusive use of US power.



If the US has information on acts of bribery they should move the Indian legal system. The indictment is against an Indian national for acts committed on Indian soil. The extraterritorial jurisdiction claimed by the US… https://t.co/X2ITvz8A2v