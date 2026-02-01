विज्ञापन
निर्मला सीतारमण का 'बजट लुक', इस बार मरून रंग की साड़ी में आई नजर

FM Nirmala Sitharaman Budget Day Saree: बजट के दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की साड़ी भी हमेशा चर्चा का विषय रहती हैं. बजट वाले दिन वित्त मंत्री जो साड़ी पहनती हैं, उससे कोई न कोई खास संदेश जरूर जुड़ा होता है. इस बार निर्मला सीतारमण मरून रंग की साड़ी में नजर आईं.

Finanace Minister Nirmala Sitharaman: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज नौवां बजट पेश करेंगी

Nirmala Sitharaman Budget Saree: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 11 बजे देर में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करने वाली हैं. यह उनका लगातार नौवां बजट होगा. बजट वाले दिन निर्मला सीतारमण की साड़ी हमेशा चर्चा में रहती है. दरअसल बजट के मौके पर निर्मला सीतारमण जो साड़ी पहनती हैं, उसमें भारत की संस्कृति की छाप दिखती है. इस बार वित्त मंत्री ने बजट वाले दिन के लिए मरून  रंग की साड़ी चुनी. इससे पहले साल 2025 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बिहार की 'मधुबनी कला' से सजी ऑफ-व्हाइट सिल्क साड़ी में नजर आई थी. ये साड़ी उन्हें पद्म पुरस्कार विजेता दुलारी देवी ने गिफ्ट की थी. साड़ी पर 'मछली' का डिजाइन बना था जो कि सुख, समृद्धि और विकास का प्रतीक था.

निर्मला सीतारमण का जन्म 18 अगस्त 1959 को मदुरै, तमिलनाडु में हुआ था. उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सीतालक्ष्मी रामास्वामी कॉलेज से अर्थशास्त्र में स्नातक और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की. राजनीति में आने से पहले वो कॉर्पोरेट क्षेत्र से जुड़ी हुई थी. साल 2006 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ उनकी राजनीतिक यात्रा शुरू हुई थी.  साल 2014 में मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में जगह मिली थी.

अपने पहले कार्यकाल में वह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की स्वतंत्र प्रभारी मंत्री रहीं थी. साल 2017 में निर्मला सीतारमण रक्षा मंत्री बनीं थी.साल 2019 से निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री का पद संभाल रही हैं.

