देश भर की नजरें आज संसद पर टिकी होंगी, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रविवार सुबह 11 बजे लोकसभा में बजट 2026–27 पेश करेंगी. इस बजट को सिर्फ एक वित्तीय दस्तावेज नहीं, बल्कि 'विकसित भारत 2047' के विजन का खाका माना जा रहा है. उद्योग जगत, बाजार और आम नागरिकों में इसे लेकर उत्सुकता चरम पर है.
पार्ट-B होगा बजट का केंद्रबिंदु
सूत्रों के अनुसार, इस बार वित्त मंत्री ने रणनीति में बड़ा बदलाव करते हुए पार्ट-B पर पूरा फोकस रखा है. यही हिस्सा देश के दीर्घकालिक आर्थिक लक्ष्य (Long Term Economic Target), ग्लोबल सप्लाई चेन में भागीदारी, रोजगार सृजन, कौशल विकास और रणनीतिक रोडमैप को दिशा देगा.
इस बजट में विशेष तौर पर स्थानीय उत्पादों को ग्लोबल मार्केट से जोड़ने पर, वैश्विक व्यापार समझौतों का लाभ बढ़ाने पर और लॉजिस्टिक्स व एक्सपोर्ट क्षमता मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा.
Budget 2026 LIVE Updates: निर्मला के नाम सबसे लंबे बजट भाषण का भी रिकॉर्ड
अगर बजट भाषण लंबा होने का रिकॉर्ड देखें, तो ये भी निर्मला सीतारमण के नाम ही है. उन्होंने 2020 का बजट भाषण 2 घंटे से ज्यादा तक पढ़ा और बीच में थककर उन्हें रुकना पड़ा था.
Budget 2026 LIVE Updates: सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड
भारत में सबसे अधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम है. उनके नाम 10 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड है. पर वह दिन दूर नहीं जब यह रिकॉर्ड भी निर्मला सीतारमण के नाम होगा क्योंकि वो अपना 9वां बजट पेश करने जा रही हैं. साथ ही वो वित्त मंत्री के तौर पर एक-एक कर कई रिकॉर्ड अपने नाम करती जा रही हैं. मोरारजी देसाई से सिर्फ एक कदम के फासले पर खड़ीx निर्मला सीतारमण के नाम लगातार सबसे अधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड भी है. 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार बजट पेश कर रही हैं.
Union Budget 2026: 9वीं बार बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण
ये लगातार नौवीं बार है जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करने वाली हैं. वो वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए आज 11 बजे देश का बजट प्रस्तुत करेंगी.
Budget 2026 LIVE Updates: इन्फ्रास्ट्रक्चर और कैपेक्स पर बड़ा जोर
बजट 2026 में सरकारी प्राथमिकताओं में देश के बुनियादी ढांचे को नई गति देने की तैयारी भी शामिल है.
बजट में इन क्षेत्रों में निवेश बढ़ने की उम्मीद है-
- सड़कें
- रेलवे
- एयरपोर्ट
- डिजिटल नेटवर्क
सरकार का लक्ष्य है कि आर्थिक विकास की रफ्तार लंबे समय तक बरकरार रहे और उसे लास्ट-माइल डिलीवरी के जरिए हर नागरिक तक पहुंचाया जा सके.