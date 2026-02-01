देश भर की नजरें आज संसद पर टिकी होंगी, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रविवार सुबह 11 बजे लोकसभा में बजट 2026–27 पेश करेंगी. इस बजट को सिर्फ एक वित्तीय दस्तावेज नहीं, बल्कि 'विकसित भारत 2047' के विजन का खाका माना जा रहा है. उद्योग जगत, बाजार और आम नागरिकों में इसे लेकर उत्सुकता चरम पर है.

पार्ट-B होगा बजट का केंद्रबिंदु

सूत्रों के अनुसार, इस बार वित्त मंत्री ने रणनीति में बड़ा बदलाव करते हुए पार्ट-B पर पूरा फोकस रखा है. यही हिस्सा देश के दीर्घकालिक आर्थिक लक्ष्य (Long Term Economic Target), ग्लोबल सप्लाई चेन में भागीदारी, रोजगार सृजन, कौशल विकास और रणनीतिक रोडमैप को दिशा देगा.

इस बजट में विशेष तौर पर स्थानीय उत्पादों को ग्लोबल मार्केट से जोड़ने पर, वैश्विक व्यापार समझौतों का लाभ बढ़ाने पर और लॉजिस्टिक्स व एक्सपोर्ट क्षमता मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा.

Here are the Live Updates of Union Budget 2026-