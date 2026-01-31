Saree Worn by Nirmala Sitharaman : वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को 9वीं बार यूनियन बजट पेश करने जा रही हैं. पूरे देश की नजरें उन पर होंगी, और उम्‍मीद लिए करोड़ों टैक्सपेयर्स उनके द्वारा बजट पढ़े जाने का इंतजार करेंगे. ये दिन ऐसा होगा जब उद्योग जगत, किसान, महिलाओं, युवाओं सभी की नजरें उन पर होंगी. लेकिन इन सबके बीच निर्माला सीतारमण की साड़ियां भी कम चर्चा में नहीं रहती हैं.

निर्मला सीतारमण की साड़ी पसंद देश की विविध बुनाई शैलियों को प्रदर्शित करती है, जो अक्सर सांस्कृतिक गौरव और नीतिगत फोकस को दर्शाती है. उनके द्वारा चुने गए रंग विषयगत महत्व रखते हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देने, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने और देश की समृद्ध कपड़ा विरासत को संरक्षित करने के लिए सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनते हैं.

Nirmala Sitharaman's Budget Day Attire Over The Years: अब तक बतौर वित्‍तमंत्री वे 8 बजट पेश कर चुकी हैं और हर बार उनकी साड़ी विशेष चर्चा का विषय बनी है. हो भी क्‍यों ना, 2019 से लेकर 2025 के बीच उन्‍होंने बजट पेश करते हुए मंगलगिरी से लेकर मधु‍बनी साड़ियां पहनी हैं. एक नजर उनके इन्‍हीं लुक्‍स पर-

निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के केंद्रीय बजट को प्रस्तुत करते हुए बैंगनी और सोने कके बवाली एक सफेद रेशम साड़ी पहनी थी-

यूनियन बजट 2025

निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए गोल्डन बॉर्डर वाली ऑफ-व्हाइट साड़ी पहनी थी, इस पर मधुबनी प्रिंट था. यह साड़ी इसलिए भी खास थी क्‍योंकि उन्हें यह पद्मश्री से सम्मानित दुलारी देवी ने उपहार में दी थी.

यूनियन बजट 2024

2024 में, वित्‍त मंत्री ने नीले रंग की टसर सिल्‍क साड़ी पहनी थी जिस पर पश्चिम बंगाल में प्रसिद्ध कांथा कढ़ाई का काम हुआ था. यह साड़ी परंपरागत कला शैली का नमूना थी. निर्मला सीतारमण ने चुनाव से पहले अंतरिम बजट पश्चिम बंगाल की कंथा एम्ब्रॉइडरी वाली नीली टसर रेशम साड़ी में प्रस्तुत किया. बाद में पूर्ण 2024 बजट के लिए, उन्होंने ऑफ-व्हाइट मांगलगिरी साड़ी चुनी, जो आंध्र प्रदेश पर सरकार के विशेष ध्यान का प्रतीक थी.

यूनियन बजट 2023

ब्लैक और गोल्ड टेंपल बॉर्डर वाली लाल रंग की सिल्क साड़ी पहनी थी. टेंपल बॉर्डर को दक्षिण भारतीय स्टाइल का प्रतीक माना जाता है. लाल रंग की ये साड़ी शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक थी. लाल रेशम साड़ी पर काले और सोने के मंदिर का बॉर्डर था. जिसमें रथ, मोर और कमल जैसे डिज़ाइन थे, जो स्थिरता, शक्ति और परंपरा का प्रतीक हैं.

यूनियन बजट 2022

इस साल वित्‍त मंत्री ने भूरी बोमकाई साड़ी पहनी थी. यह ओडिशा के गंजम जिले के बोमकाई गांव में बनाई जाती है. इस पर सिल्वर जरी का काम होता है. इसमें ऑफ-व्हाइट सीमा और चांदी के जरी का काम था. यह साड़ी ओडिशा के गंजाम जिले की समृद्ध कलात्मक विरासत को प्रदर्शित करती है. सीतारमण की इस पसंद ने स्थानीय कारीगरों और पारंपरिक शिल्प के संरक्षण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाया.

यूनियन बजट 2021

"केंद्रीय बजट 2021-22 के लिए, निर्मला सीतारमण ने लाल व ऑफ-व्हाइट, हरे रंग की मिश्रित साड़ी पहनी थी. ये साड़ी तेलंगाना की पोचमपल्ली इकत साड़ी थी. इस साड़ी की खास‍ियत थी इसका लाल, ऑफ-व्हाइट और हरे रंग के बोल्ड का मिश्रण.

यूनियन बजट 2020

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने पीले रंग की सिल्क साड़ी पहनी थी जिसका बॉर्डर हरे रंग का था. यह साड़ी देश की अर्थव्यवस्था के प्रति उनके व‍िश्‍वास को द‍िखाती थी. पीला रंग आशा, विकास और नए शुरुआत का प्रतीक है, जबकि नीला रंग शांति और स्थिरता का प्रतीक है. इस साड़ी की पसंद ने सरकार की मजबूत और स्थिर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाया, खासकर चुनौतीपूर्ण समय में.

यूनियन बजट 2019

निर्मला सीतारमण ने अपना पहला यूनियन बजट पेश किया था. यह टर्न‍िंंग प्‍वॉइन्‍ट था. सीतारमण ने बजट दस्तावेज़ ले जाने के लिए ब्रीफकेस के बजाय "बही खाता" का उपयोग करके एक अनोखा कदम उठाया, जिससे उन्होंने आधुनिक आर्थिक नीतियों को देश की सांस्कृतिक विरासत के साथ जोड़ने के अपने इरादे को प्रदर्शित किया. उन्‍होंने गुलाबी रंग की मंगलगिरी साड़ी पहनी थी. इसका बॉर्डर सुनहरा था. इस साड़ी में सोने की जरी थी. यह साड़ी उनके नए दृष्टिकोण का प्रतीक थी, जबकि सोने की सीमा ने भारत की समृद्ध कपड़ा विरासत को सम्मानित किया.

वि‍त्त मंत्री की साड़‍ियों के चुनाव के फैन हैं, तो यकीनन आपको भी इंतजार होगा कि इस साल वे बजट के ल‍िए क्‍या खास आउटफ‍िट चुनती हैं. इस पर भी हम आपके लिए अपटेड जरूर लेकर आएंगे. आप हमारे साथ बने रहें.

- प्रस्‍तुत‍ि आरती म‍िश्रा