विज्ञापन
विशेष लिंक

Alcobrew Distilleries IPO: व्हिस्‍की, वोदका, रम बनाने वाली कंपनी में पैसे लगाएंगे? एल्‍क्रोबू डिस्लिरीज में निवेश से पहले जान लीजिए डिटेल

एल्कोब्रू ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के माध्यम से धन जुटाने की मंजूरी के लिए बाजार नियामक के पास ड्राफ्ट पेपर्स दाखिल किए हैं. मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स को आईपीओ के लिए बुक-रनिंग लीड मैनेजर नियुक्त किया गया है.

Read Time: 3 mins
Share
Alcobrew Distilleries IPO: व्हिस्‍की, वोदका, रम बनाने वाली कंपनी में पैसे लगाएंगे? एल्‍क्रोबू डिस्लिरीज में निवेश से पहले जान लीजिए डिटेल

Whiskey-Vodka Maker Company Alcobrew Distilleries IPO Updates: गोल्फर्स शॉट जैसी प्रीमियम व्हिसकी और वन मोर जैसी वोदका बनाने वाली कंपनी एल्कोब्रू डिस्टिलरीज इंडिया (Alcobrew Distilleries India), पब्लिक होने की तैयारी में है. यानी कंपनी शेयर मार्केट में लिस्‍ट होने वाली है. यानी आपके पास इस कंपनी में निवेश का मौका भी है. स्पिरिट मेकर इस कंपनी ने मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) के पास ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) दाखिल किया है. इसके मुताबिक, कंपनी जल्‍द अपना IPO ला सकती है.

एल्कोब्रू ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के माध्यम से पैसे जुटाने की मंजूरी के लिए मार्केट रेगुलेटर के पास ड्राफ्ट पेपर्स दाखिल किए हैं. कंपनी की योजना इस IPO में 258.26 करोड़ रुपये तक के नए शेयर जारी करना और एक प्रमोटर की ओर से 1.8 करोड़ शेयरों का ओएफएस (ऑफर फॉर सेल) पेश करने की है.

आईपीओ की बाकी डिटेल्‍स भी जान लीजिए

एल्कोब्रू ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के माध्यम से धन जुटाने की मंजूरी के लिए बाजार नियामक के पास ड्राफ्ट पेपर्स दाखिल किए हैं. मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स को आईपीओ के लिए बुक-रनिंग लीड मैनेजर नियुक्त किया गया है. रोमेश पंडिता, वीणा पंडिता और रोमेश पंडिता फैमिली ट्रस्‍ट इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं. 

एल्कोब्रू के आईपीओ में 50 फीसदी हिस्सा योग्य संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी), 15 फीसदी हिस्सा गैर-संस्थागत निवेशकों (एनआईआई) और शेष 35 फीसदी हिस्‍सा रिटेल इन्‍वेस्‍टर्स यानी खुदरा निवेशकों के लिए रिजर्व रखा गया है.

आईपीओ से मिलने वाले फंड का इस्‍तेमाल कंपनी अपने बिजनेस विस्तार, वर्किंग कैपिटल यानी कार्यशील पूंजी से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए करेगी.

क्‍या करती है कंपनी, कैसा है बिजनेस?

कंपनी व्हिस्की, वोदका और रम सहित मादक पेय पदार्थों का प्रॉडक्‍शन, मार्केटिंग और सेल करती है. इसके ब्रैंड पोर्टफोलियो की बात करें तो इसमें गोल्फर्स शॉट (प्रीमियम व्हिस्की), व्हाइट एंड ब्लू (ब्लेंडेड व्हिस्की), व्हाइट हिल्स (रेगुलर व्हिस्की) और वन मोर (वोदका) शामिल हैं. एल्कोब्रू सोलन, हिमाचल प्रदेश और डेरा बस्सी, पंजाब में डिस्टिलेशन और बॉटलिंग दोनों सुविधाओं के साथ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स संचालित करती है.

एक मजबूत डिस्ट्रिब्‍यूशन नेटवर्क और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग सुविधाओं के प्‍लस प्‍वाइंट्स के साथ कंपनी पूरे भारत में अपनी मौजूदगी रखती है. साथ ही कुछ चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी कंपनी ने विस्तार किया है. कंपनी अपने उत्पादों का युगांडा, केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और नेपाल सहित 20 से अधिक देशों में निर्यात करती है.

कम आय के बावजूद बढ़ा है कंपनी का प्रॉफिट

एल्कोब्रू डिस्टिलरीज इंडिया लिमिटेड ने वित्त वर्ष 25 में परिचालन आय में मामूली गिरावट दर्ज की है, जो वित्त वर्ष 24 के 1,640 करोड़ रुपये से 1.52% घटकर 1,615 करोड़ रुपये रह गई है. राजस्व में गिरावट के बावजूद, कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्‍स (पीएटी) वित्त वर्ष 25 में बढ़कर 69.45 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वर्ष 62.55 करोड़ रुपये था.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Alcobrew Distilleries IPO, Upcoming IPO, Upcoming IPO 2025, IPO 2025, Upcoming IPO News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com