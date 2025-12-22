निवेशकों की बल्ले बल्ले! 2026 में आ रहे हैं Jio और Flipkart PhonePe समेत ये 10 धमाकेदार IPO, देखें पूरी लिस्ट

Upcoming IPOs in India 2026: साल 2025 में रिकॉर्ड IPO देखने के बाद अब भारत का प्राइमरी मार्केट 2026 में और भी बड़े धमाके के लिए तैयार है. मजबूत इक्विटी फंड-रेजिंग, कंपनियों का बढ़ता आत्मविश्वास और रेगुलेटरी सुधार इन सबके बीच 2026 में कई दिग्गज कंपनियां शेयर मार्केट में कदम रखने की तैयारी कर रही हैं. Prime Database के मुताबिक, 190 से ज्यादा कंपनियां IPO की लाइन में हैं और कुल फंड जुटाने का अनुमान ₹2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का है. ऐसे में निवेशकों के लिए पैसे कमाने के लिहाज से 2026 बेहद अहम साल साबित हो सकता है.

IPO मार्केट का आउटलुक (IPO Market Outlook for 2026)

2025 में IPO, QIP और राइट्स इश्यू जैसी गतिविधियों में तेजी देखी गई, और एक्सपर्ट्स की मानें तो 2026 में यह ट्रेंड और मजबूत हो सकता है. नई टेक कंपनियों से लेकर पुराने दिग्गजों तक, कई नाम मार्केट में उतरने को तैयार हैं.

2026 में आने वाले 10 सबसे दमदार IPO (Top 10 IPOs to Watch in 2026)

1. Reliance Jio IPO

Reliance Jio का IPO भारतीय शेयर बाजार के इतिहास के सबसे बड़े IPOs में शामिल हो सकता है. ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक, Jio Platforms का वैल्यूएशन $170 बिलियन तक आंका जा रहा है. मुकेश अंबानी पहले ही संकेत दे चुके हैं कि यह लिस्टिंग 2026 की पहली छमाही में हो सकती है.

2. NSE IPO

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का IPO लंबे समय से चर्चा में है. हाल ही में SEBI प्रमुख तुहिन कांत पांडेय ने संकेत दिए हैं कि यह IPO अब जल्द ही हकीकत बन सकता है. फिलहाल NSE के अनलिस्टेड शेयर करीब ₹1,950 प्रति शेयर के आसपास ट्रेड कर रहे हैं.

3. Flipkart IPO

ई-कॉमर्स कंपनी Flipkart अपना IPO लाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है. दिसंबर में NCLT ने Flipkart की आठ यूनिट्स के मर्जर को मंजूरी दी, जिससे कंपनी को भारतीय डोमिसाइल मिलने का रास्ता साफ हुआ है.

4. PhonePe IPO

डिजिटल पेमेंट्स कंपनी PhonePe ने अक्टूबर में SEBI के पास गोपनीय रूप से DRHP दाखिल किया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी लगभग $1.5 बिलियन (करीब ₹12,000 करोड़) जुटाने की योजना बना रही है.

5. Zepto IPO

क्विक-कॉमर्स स्टार्टअप Zepto भी 2026 में IPO लाने की तैयारी में है. ब्लूमबर्ग के मुताबिक, कंपनी करीब $500 मिलियन का IPO ला सकती है, जिससे उसकी विस्तार योजनाओं (Expansion plans) को सपोर्ट मिलेगा.

6. OYO IPO

हॉस्पिटैलिटी कंपनी OYO एक बार फिर IPO की राह पर है. PTI रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी $7–8 बिलियन के वैल्यूएशन पर DRHP दाखिल करने की योजना बना रही है.

7. boAt IPO

ऑडियो और वियरेबल ब्रांड boAt की पेरेंट कंपनी Imagine Marketing Services को अक्टूबर 2025 में करीब ₹1,500 करोड़ के IPO के लिए मंजूरी मिल चुकी है.

8. CarDekho IPO

ऑटो प्लेटफॉर्म CarDekho ने फिलहाल अपने IPO प्लान को होल्ड पर रखा है, लेकिन निवेशक इसे 2026 के संभावित IPOs की लिस्ट में अब भी शामिल मान रहे हैं.

9. Hero FinCorp IPO

Hero FinCorp का IPO फाइनेंशियल सेक्टर का बड़ा इश्यू हो सकता है. इसमें ₹2,100 करोड़ का फ्रेश इश्यू और ₹1,568 करोड़ का OFS शामिल है.

10. SBI Mutual Fund IPO

SBI म्यूचुअल फंड ने भी IPO की तैयारियां शुरू कर दी हैं. PTI के मुताबिक, कंपनी ने मर्चेंट बैंकर नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और 12 महीने के भीतर IPO लाने की योजना है.

निवेशकों के लिए कमाई का शानदार मौका

2026 भारतीय शेयर बाजार के लिए एक अहम साल साबित हो सकता है. Reliance Jio, NSE, Flipkart, PhonePe जैसी बड़ी कंपनियों के संभावित IPO न सिर्फ मार्केट को मजबूती देंगे, बल्कि निवेशकों के लिए कमाई के नए अवसर भी लेकर आएंगे. हालांकि, हर IPO में मौके के साथ रिस्क भी जुड़ा होता है. इसलिए निवेश से पहले कंपनी के बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल्स और मार्केट कंडीशन को समझना बेहद जरूरी है. समझदारी से लिया गया फैसला ही लंबे समय में बेहतर रिटर्न दिला सकता है.

