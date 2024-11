वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही में अदाणी ग्रीन की लिक्वीडिटी पर्याप्त नकदी भंडार से बढ़ी

AGEL: अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एजीईएल) ने चालू वित्तीय वर्ष (H1 FY25) की पहली छमाही में हाई लिक्विडिटी लेवल और मजबूत एबिटा के साथ मजबूत वित्तीय स्थिति का प्रदर्शन जारी रखा है. कंपनी की लिक्विडिटी की स्थिति का अंदाजा उसके पर्याप्त नकदी भंडार से लगता है. यही इसकी उधार लेने की जरूरतों के लिए कवरेज प्रदान करती है और संभावित बाजार में उतार-चढ़ाव से बचाती भी है.

सितंबर 2024 तक भारत की अग्रणी नवीकरणीय ऊर्जा कंपनियों में से एक एजीईएल ने बताया कि कैश बैलेंस मजबूत बना हुआ है, जो 10,209 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. यह एजीईएल को एक मजबूत कैश-टू-डेट रेशियो देता है. इससे यह सुनिश्चित होता है कि कंपनी अपनी परिचालन स्थिरता पर दबाव डाले बिना अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए अच्छी स्थिति में है. कंपनी का ग्रॉस डेट 61,826 करोड़ रुपये और नेट डेट 51,617 करोड़ रुपये रहा है.

अदाणी ग्रीन का बारह महीने की ट्रेलिंग एबिटा या कहें ब्याज, कर, मूल्यह्रास (डेप्रिशिएशन) और परिशोधन से पहले की कमाई सितंबर 2024 तक 9,940 करोड़ रुपये तक पहुंच गई थी, जो लगातार वृद्धि को दर्शाती है. इस अवधि के लिए समायोजित रन-रेट एबिटा 10,709 करोड़ रुपये से थोड़ा अधिक था. प्रदर्शन को इस बात से मजबूती मिलती है कि एजीईएल की लगभग 90% बिजली आपूर्ति अनुबंधित है, जो इसकी कमाई को स्थिरता प्रदान करती है.

एजीईएल की लिक्विडिटी स्ट्रेंथ ने उसे ऊर्जा क्षेत्र के लिए स्वीकार्य सीमा के भीतर शुद्ध ऋण-एबिटा अनुपात 5.19x बनाए रखने में मदद की है. इसके अलावा, महत्वपूर्ण कैश रिजर्व के चलते बढ़ती ऋण प्रोफ़ाइल के बावजूद कंपनी का समग्र वित्तीय जोखिम नियंत्रण में रहता है.

रेटिंग स्थिर, वित्त मजबूत

एजीईएल की क्रेडिट रेटिंग स्थिर बनी हुई है. इसमें फिच, मूडीज और एसएंडपी जैसी अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखा है. कंपनी को अपने रेस्ट्रिक्टेड ग्रुप स्ट्रक्चर के लिए फिच से बीबीबी-, मूडीज से बीए1 और एसएंडपी से बीबी+ रेटिंग मिली है. ये कंपनी के अच्छे वित्तीय प्रबंधन को दर्शाता है.

एजीईएल की घरेलू रेटिंग भी उतनी ही मजबूत है, इंडिया रेटिंग्स और क्रिसिल ने क्रमशः AA-/स्टेबल और AA+/स्टेबल रेटिंग दी है. ऋण परिपक्वता के संदर्भ में, एजीईएल के पास एक स्पष्ट पुनर्वित्त योजना है. कंपनी को परिशोधन ऋण संरचना (amortising loan structure) का उपयोग करके वित्तवर्ष 25, वित्तवर्ष 29 और वित्तवर्ष 31 में देय 17,669 करोड़ रुपये की गो-टू-मार्केट सुविधा को पुनर्वित्त करने की उम्मीद है. इसके अतिरिक्त, $750 मिलियन का बांड, जो परिपक्व हो गया और सितंबर 2024 में पूरी तरह से भुनाया गया, विदेशी ऋण को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की एजीईएल की क्षमता को प्रदर्शित करता है.



(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)