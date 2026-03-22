4 साल पुरानी गलती सुधारने के साथ टैक्स बचाने का आखिरी मौका, 31 मार्च से चूके तो हो जाएगी जेब हल्की

31 March Deadline: 31 मार्च 2026 के बाद 1 अप्रैल की तारीख का आना सामान्य बात है. लेकिन अगर आप देश में टैक्स से जुड़े कामकाजों की बात करें तो ये सिर्फ एक तारीख बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि कई नियमों में बड़ा बदलाव आता है. इन सभी बदलावों का असर हम और आप जैसे आम नागरिकों पर सीधे रूप से पड़ता है. अगर इन नियमों से जुड़े कुछ जरूरी कामों को तय समय सीमा के अंदर पूरा नहीं किया जाता तो टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से भारी भरकम पेनल्टी का सामना भी करना पड़ सकता है.

बात सिर्फ पेनल्टी तक आते ही खत्म नहीं होती, बल्कि टैक्स बचाने का सुनहरा मौका भी हाथ से निकल सकता है. पर आप परेशान ना हों, आपके लिए हम इस खबर में उन बड़े कामों के बारे में बताएंगे, जिन्हें हर टैक्स देने वाले शख्स को 31 मार्च से पहले किसी भी हाल में निपटा लेना ही चाहिए.

31 March Deadline

टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग से बचाएं टैक्स

पहला काम देश के करोड़ों निवेशकों से जुड़ा हुआ है. दरअसल बजट 2025 के बाद एक साल से पहले बेचे गए शेयरों पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी एसटीसीजी 20 फीसदी लगना शुरू हो चुका है. इस भारी टैक्स को कम करने का एकमात्र तरीका टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग है. इसमें आप अपने घाटे वाले शेयरों को बेचकर उस नुकसान को मुनाफे के साथ एडजस्ट कर सकते हैं. साथ ही अगर आप प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, तो उस पर बनने वाला टैक्स 31 मार्च तक एडवांस टैक्स के तौर पर जरूर जमा करा दें.