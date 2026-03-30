India's Naxal Deadline LIVE Updates Amit Shah Speech: देश के लिए आज का दिन काफी अहम है. मोदी सरकार की नक्सलवाद के खात्मे को लेकर दी गई डेडलाइन कल पूरी हो रही है. इससे पहले आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में पूरा खाका पेश करेंगे. संसद सत्र में लोकसभा के नियम 193 (short duration discussion) के तहत यह अहम चर्चा होनी है. अमित शाह इस दौरान कुख्यात नक्सलियों के अंत और उनके मुख्यधारा में लौटने,सुरक्षा बलों की भूमिका और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे. ज्ञात हो कि अमित शाह ने एक साल पहले घोषणा थी कि 31 मार्च 2026 को देश से नक्सलवाद के अंत की तारीख होगी. इसपर छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, गढ़चिरौली, बालाघाट जैसे नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों के साहस और पराक्रम ने काफी सुधार लाया है. नक्सलवाद से जुड़ी खबरों की हर अपडेट के लिए बने रहिए एनडीटीवी हिंदी के साथ...

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