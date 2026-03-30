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22 minutes ago
नई दिल्ली:

India's Naxal Deadline LIVE Updates Amit Shah Speech: देश के लिए आज का दिन काफी अहम है. मोदी सरकार की नक्सलवाद के खात्मे को लेकर दी गई डेडलाइन कल पूरी हो रही है. इससे पहले आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में पूरा खाका पेश करेंगे. संसद सत्र में लोकसभा के नियम 193 (short duration discussion) के तहत यह अहम चर्चा होनी है. अमित शाह इस दौरान कुख्यात नक्सलियों के अंत और उनके मुख्यधारा में लौटने,सुरक्षा बलों की भूमिका और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे. ज्ञात हो कि अमित शाह ने एक साल पहले घोषणा थी कि 31 मार्च 2026 को देश से नक्सलवाद के अंत की तारीख होगी. इसपर छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, गढ़चिरौली, बालाघाट जैसे नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों के साहस और पराक्रम ने काफी सुधार लाया है. नक्सलवाद से जुड़ी खबरों की हर अपडेट के लिए बने रहिए एनडीटीवी हिंदी के साथ...

India's Naxal Deadline, Parliament Budget Session LIVE Updates Home Minister Amit Shah Speech On Anti Naxal Operations 

Mar 30, 2026 08:04 (IST)
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Amit Shah India Naxal Report Parliament Updates: 31 मार्च थी डेडलाइन,लगातार चल रही नक्सलों के खिलाफ कार्रवाई

गृहमंत्री अमित शाह ने एक साल पहले देश से वादा किया था कि 31 मार्च 2026 तक वामपंथी उग्रवाद से पूरी तरह मुक्त कर देंगे. उन्होंने कहा था कि 31 मार्च 2026 तक देश नक्सल आतंक से मुक्त हो जाएगा. तब से सुरक्षाबल लगातार नक्सलवादियों के विरुद्ध कार्रवाई चला रहे थे.कई कुख्यात और ईनामी नक्सली या तो मारे गए या उन्होंने सरेंडर कर मुख्यधारा में लौट आए. 

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