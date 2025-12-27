विज्ञापन
तेज प्रताप यादव को किसने दी जान से मारने की धमकी? सम्राट चौधरी से मांगी सुरक्षा

Bihar News: तेज प्रताप ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि रेणु को जेजेडी का राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें पार्टी की विचारधारा के खिलाफ काम करने के आरोप में निष्कासित कर दिया गया था. जिसके बाद उन्होंने धमकियां देना शुरू कर दिया.

धमकी के बाद तेज प्रताप ने की शिकायत.
  • तेज प्रताप यादव ने संतोष रेणु यादव पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाकर पुलिस में शिकायत की है.
  • उन्होंने गृह मंत्री सम्राट चौधरी से अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग करते हुए मामले की जांच की भी बात कही है.
  • तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर धमकियां मिलने की बात कहकर डिप्टी सीएम को पत्र लिखकर सुरक्षा की गुहार लगाई.
पटना:

लालू यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने पार्टी से निष्कासित राष्ट्रीय प्रवक्ता संतोष रेणु यादव पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाए हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने गृह मंत्री सम्राट चौधरी से अपनी सुरक्षा बढ़ाने की भी मांग की है.

तेज प्रताप ने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए धमकियां मिलने के बाद उन्होंने यह मुद्दा उठाया. उन्होंने राज्य के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को पत्र लिखकर सौंपा और पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई है.

तेज प्रताप की शिकायत पर FIR दर्ज

वहीं सम्राट चौधरी ने शनिवार को पीटीआई-भाषा से बातचीत में कहा, 'हां, मुझे उनका पत्र मिला है... इस मामले की जांच की जा रही है.' वहीं सचिवालय थाने के एसएचओ (थाना प्रभारी) गौतम कुमार ने बताया कि तेज प्रताप यादव की शिकायत के आधार पर हाल में प्राथमिकी दर्ज की गई है और मामले की जांच की जा रही है.

संतोष रेणु यादव पर जान से मारने की धमकी का आरोप

 तेज प्रताप ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि रेणु को जेजेडी का राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया गया था, लेकिन बाद में उन्होंने पार्टी की विचारधारा के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया. रेणु ने नौकरी और अन्य सुविधाओं का वादा कर पार्टी कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों से पैसे लिए. इसके बाद 14 दिसंबर को पार्टी ने रेणु को निष्कासित कर दिया.

निष्कासन के बाद रेणु ने उन्हें सोशल मीडिया मंच पर गालियां दीं और जान से मारने की धमकियां देना शुरू कर दिया. हालांकि इस बारे में रेणु की तरफ से अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. 

