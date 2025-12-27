तेज प्रताप यादव को किसने दी जान से मारने की धमकी? सम्राट चौधरी से मांगी सुरक्षा

लालू यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने पार्टी से निष्कासित राष्ट्रीय प्रवक्ता संतोष रेणु यादव पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाए हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने गृह मंत्री सम्राट चौधरी से अपनी सुरक्षा बढ़ाने की भी मांग की है.

ये भी पढ़ें- राबड़ी आवास में 'तहखाने' पर आमने-सामने आरजेडी-जेडीयू

तेज प्रताप ने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए धमकियां मिलने के बाद उन्होंने यह मुद्दा उठाया. उन्होंने राज्य के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को पत्र लिखकर सौंपा और पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई है.

Patna, Bihar: On receiving death threats, Janshakti Janata Dal National President Tej Pratap Yadav says, "We raised the issue after receiving threats through social media. We wrote a letter and submitted it to Samrat Choudhary, and we also filed a complaint at the police… pic.twitter.com/vqOnUcSvMU — IANS (@ians_india) December 27, 2025

तेज प्रताप की शिकायत पर FIR दर्ज

वहीं सम्राट चौधरी ने शनिवार को पीटीआई-भाषा से बातचीत में कहा, 'हां, मुझे उनका पत्र मिला है... इस मामले की जांच की जा रही है.' वहीं सचिवालय थाने के एसएचओ (थाना प्रभारी) गौतम कुमार ने बताया कि तेज प्रताप यादव की शिकायत के आधार पर हाल में प्राथमिकी दर्ज की गई है और मामले की जांच की जा रही है.

संतोष रेणु यादव पर जान से मारने की धमकी का आरोप

तेज प्रताप ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि रेणु को जेजेडी का राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया गया था, लेकिन बाद में उन्होंने पार्टी की विचारधारा के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया. रेणु ने नौकरी और अन्य सुविधाओं का वादा कर पार्टी कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों से पैसे लिए. इसके बाद 14 दिसंबर को पार्टी ने रेणु को निष्कासित कर दिया.

निष्कासन के बाद रेणु ने उन्हें सोशल मीडिया मंच पर गालियां दीं और जान से मारने की धमकियां देना शुरू कर दिया. हालांकि इस बारे में रेणु की तरफ से अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.