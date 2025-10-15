बिहार विधानसभा चुनाव 2025 : क्या BJP एक बार फिर वजीरगंज सीट पर खिला पाएगी कमल?

Wazirganj Assembly Seat: बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections 2025) की सरगर्मी के बीच कई पार्टियों ने अपने उम्मदीवारों की सूची जारी कर दी है. वजीरगंज विधानसभा सीट (Wazirganj Assembly Seat) से बीजेपी ने वीरेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है. वहीं पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) की और से वजीरगंज सीट से प्रेम कुमार को टिकट दिया है. बता दें कि ये सीट बिहार राज्य के गया जिले में स्थित है और गया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आती है. साल 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में इस सीट से वीरेंद्र सिंह ने जीत हासिल की थी. वर्तमान विधायक वीरेंद्र सिंह है भारतीय जनता पार्टी (BJP) से जुड़े हुए हैं.

कब-कब कौन जीता चुनाव

यह सीट साल 2008 तक शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा थी. साल 2008 में ये एक अलग विधानसभा सीट बनीं. अब तक यहां तीन बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं. दो बार बीजेपी ने और एक बार कांग्रेस ने इस सीट पर जीत दर्ज की है. 2010 और 2020 में बीजेपी ने जीत हासिल की थी. जबकि 2015 में कांग्रेस के नाम ये सीट रही थी.

2020 के चुनाव परिणाम:

विजेता: बीरेंद्र सिंह (BJP)

उपविजेता: शशि शेखर सिंह (कांग्रेस - INC)

जीत का अंतर: 22,430 वोट

वजीरगंज क्षेत्र में कुल 150 के करीब गांव आते हैं. इस सीट में हिंदू आबादी ज्यादा है. 92.87 प्रतिशत लोग हिंदू हैं. जबकि मुसलमानों की संख्या केवल 6.7 प्रतिशत है. कुल आबादी में 33.8 प्रतिशत अनुसूचित जातियों है.

कब हैं बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections 2025)

बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों के लिए दो चरणों में चुनाव प्रस्तावित हैं. पहले चरण के लिए 6 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग है, जबकि 14 नवंबर को नतीजे आएंगे.

