राघोपुर में 13 मासूमों की श्राद्ध में भारी बवाल, प्रशांत किशोर के सामने BJP-JDU नेताओं में हाथापाई

बिहार के वैशाली जिले के राघोपुर में 13 मासूम बच्चों की मौत का दर्द अभी कम भी नहीं हुआ था कि दशकर्म के दिन गांव में एक नया विवाद खड़ा हो गया. जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की मौजूदगी में बीजेपी नेता गगन राय और जेडीयू के प्रदेश सचिव अजीत यादव के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि मामला मारपीट तक पहुंच गया. इस दौरान जेडीयू नेता अजीत यादव घायल हो गए. उनकी नाक में चोट लगने के कारण काफी खून बहने लगा.
घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बन गया, जिसके मद्देनजर एहतियातन बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है. बताया जा रहा है कि प्रशांत किशोर करीब 10 मिनट तक ही गांव में रुके और इसके बाद वहां से रवाना हो गए. वहीं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के भी राघोपुर पहुंचने की चर्चा थी, लेकिन उनका कार्यक्रम बाद में रद्द हो गया.
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दरअसल, हाल ही में हुए नाव हादसे में 13 बच्चों की मौत के बाद रविवार को उनके दशकर्म के अवसर पर प्रशांत किशोर पीड़ित परिवारों से मिलने और संवेदना व्यक्त करने राघोपुर पहुंचे थे. इसी दौरान हादसे की जांच को लेकर बीजेपी नेता गगन राय और जेडीयू नेता अजीत यादव के बीच विवाद शुरू हो गया. देखते ही देखते बहस ने उग्र रूप ले लिया और दोनों पक्षों के बीच हाथापाई हो गई. मारपीट की इस घटना में जेडीयू के प्रदेश सचिव अजीत यादव घायल हो गए. घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया, जिसके बाद सुरक्षा बलों को तैनात किया गया.
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