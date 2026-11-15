गुरुग्राम से नोएडा प्लेन में सफर, पार्क में लैंडिंग-टेकऑफ; क्या ये मुमकिन है? अमेरिकी कंपनी बना रही ऐसा विमान

क्या ऐसा हो सकता है कि नोएडा एक्सटेंशन या ग्रेटर नोएडा के किसी पार्क से आप प्लेन में सवार हों और गुरुग्राम के किसी पार्क में लैंड कर जाएं? ना जाम का झंझट, ना कार चलाने की टेंशन. बस प्लेन से उतरे और चंद कदमों पर बने अपने ऑफिस या घर में पहुंच गए. अमेरिका की एक कंपनी इसी पर काम कर रही है. वर्जीनिया की 'एडवांस्ड एयर मोबिलिटी' कंपनी 'इलेक्ट्रा' एक ऐसा हाइब्रिड-इलेक्ट्रिक विमान विकसित कर रही है, जिसे उड़ान भरने या उतरने के लिए केवल 150 फीट जगह की जरूरत होती है. यह विमान सीधी हवाई यात्रा के एक नए युग की शुरुआत करके क्षेत्रीय यात्रा में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है, जिससे सड़कों और हवाई अड्डों पर निर्भर रहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी.

कमर्शियल एविएशन ने भले ही दुनिया भर को हवाई मार्गों से जोड़ दिया हो, लेकिन इसने अभी तक उन छोटी और अक्सर परेशानी भरी क्षेत्रीय यात्राओं के लिए पर्याप्त विकल्प नहीं दिए हैं. मसलन आपको बिहार के गया से बिक्रमगंज जाना हो. यूपी के अलगीढ़ से गोरखपुर जाना हो. आप कार से जा तो सकते हैं पर जाना थका देने वाला काम है और प्लेन इतनी कम दूरी के लिए मिलती नहीं है. इसी दूरी पर इलेक्ट्रा कंपनी की नजर है. इलेक्ट्रा के CEO मार्क एलन ने CNN से कहा, "भले ही एयरलाइन बिज़नेस कितना भी बड़ा क्यों न हो, लेकिन यह हमारे रोजमर्रा के जीवन की सबसे कठिन समस्याओं को हल नहीं कर पाता है. महाद्वीपों के बीच सफर करने के लिए यह बहुत बढ़िया है, और हम इसे इसी वजह से पसंद भी करते हैं. भारी मात्रा में सामान लाने-ले जाने के लिए भी यह बेहतरीन है, लेकिन क्षेत्रीय आवाजाही के लिए यह उतना अच्छा नहीं है. खासकर ऐसी यात्राएं जो कार से जाने के लिए बहुत लंबी हैं, लेकिन हवाई जहाज से जाने के लिए बहुत छोटी हैं - और ऐसे में आप एक तरह से फंस जाते हैं."

क्या करना चाहती है इलेक्ट्रा

सीएनएन के अनुसार, इलेक्ट्रा ऐसा विमान बना रही है, जो कम शोर करे, आसान पहुंच हो, उसमें सामान ले जाने की क्षमता भी हो, सुरक्षित हो और सबसे बड़ी बात सस्ती हो. एलन के अनुसार, इतिहास में ऐसा कोई विमान नहीं रहा है जिसने इन सभी पैमानों को पूरा किया हो. उनके मुताबिक, यही वे आधार हैं जिन पर अगली पीढ़ी का एविएशन (विमानन) टिका होगा.उदाहरण के लिए, कमर्शियल एयरलाइनर हजारों मील की दूरी तक कई टन कार्गो और यात्रियों को सुरक्षित रूप से पहुंचाने में बहुत सक्षम हैं, जहां हेलीकॉप्टर पीछे रह जाते हैं. लेकिन इनकी पहुंच केवल एयरपोर्ट के रनवे तक ही सीमित है. फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) हर साल शोर कम करने वाले प्रोजेक्ट्स पर लाखों डॉलर खर्च करता है, जो इस बात का सबूत है कि एयरलाइनर शोर कम रखने की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं. हालांकि, 'डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन' तकनीक में हुई प्रगति ने एक नई संभावना खोल दी है. इस तकनीक में विमान के पारंपरिक इंजनों की जगह छोटे इलेक्ट्रिक मोटर्स लगाए जाते हैं, जो पूरे एयरफ्रेम पर फैले होते हैं. इसी तकनीक के आधार पर 'इलेक्ट्रा' ने एक ऐसा विमान तैयार किया है जो हर तरह की जरूरतों को पूरा कर सकता है. इसका नाम है 'अल्ट्रा शॉर्ट'. इलेक्ट्रा के अनुसार, उनके 'EL9 अल्ट्रा शॉर्ट' विमान में एक टर्बोजेनरेटर और आठ इलेक्ट्रिक मोटर्स लगे हैं. यह विमान नौ यात्रियों या 3,000 पाउंड कार्गो के साथ 380 मील की दूरी तय कर सकता है. इसके विपरीत, इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक-ऑफ और लैंडिंग विमान आमतौर पर ज्यादा से ज्यादा 100 मील तक ही उड़ सकते हैं. इलेक्ट्रा के अनुसार, टेकऑफ़ और लैंडिंग के लिए मोटरों को पावर देने वाली बैटरियां उड़ान के दौरान ही चार्ज हो जाती हैं. यह चार्जिंग एक गैस टर्बाइन इंजन से मिलने वाली बिजली से होती है, जो सामान्य जेट ईंधन पर चलता है. यह इंजन इसी तरह के अन्य विमानों की तुलना में 40% कम ईंधन जलाता है, जिससे हेलीकॉप्टरों के मुकाबले इसके संचालन का खर्च 70% तक कम हो जाता है. इस हाइब्रिड-इलेक्ट्रिक डिज़ाइन में हाइड्रोजन जैसे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को भी शामिल किया जा सकता है. जैसे-जैसे यह तकनीक व्यावसायिक रूप से व्यावहारिक होती जाएगी, इससे शून्य-उत्सर्जन वाली उड़ानें संभव हो सकेंगी. 'अल्ट्रा शॉर्ट' विमान टेकऑफ़ के समय केवल 75 डेसिबल शोर करता है, जो लगभग एक वैक्यूम क्लीनर के शोर के बराबर है. लेकिन इसकी सबसे खास खूबी वह है, जिसके नाम पर इसका नाम रखा गया है. यह विमान मात्र 30 मील प्रति घंटे की गति से टेकऑफ़ कर सकता है. इसे टेकऑफ़ या लैंड करने के लिए केवल 150 फीट की जगह चाहिए, जो न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सबसे छोटे रनवे के 2% से भी कम है. यह हेलीकॉप्टर की तरह सीधे ऊपर नहीं उठता और न ही सीधे नीचे उतरता है, लेकिन एलन का कहना है कि EL9 के टेकऑफ़ का अनुभव "किसी लिफ़्ट में होने जैसा" लगता है. उन्होंने आगे कहा, "यह बहुत ही आराम से होता है, और विमान सीधे ऊपर की ओर चढ़ता जाता है. विमान रफ़्तार पकड़ता है और लगभग तीन से चार सेकंड के भीतर आप हवा में होते हैं. आप चारों ओर देखते हैं और हैरान रह जाते हैं—'अरे बाप रे! मैं तो बस कुछ ही पलों में पाँच-छह मंजिल ऊपर आ गया!'" इन उड़ानों को संभव बनाने के लिए एक्सेस पॉइंट्स का एक "मेश नेटवर्क" होगा, जिसके बीच 'अल्ट्रा शॉर्ट' आसानी से आ-जा सकेगा. एलेन बताते हैं कि इनमें से कई पॉइंट्स पहले से ही मौजूद हैं - जैसे कि हेलीपोर्ट, मैदान, पार्किंग लॉट, या कोई भी ऐसी 150 फुट लंबी समतल जगह, जो इस काम के लिए उपयुक्त हो. पिछले महीने, 'अल्ट्रा शॉर्ट' का दो-सीटर प्रोटोटाइप (EL2) लोअर मैनहट्टन में हेलीकॉप्टर पार्किंग के लिए इस्तेमाल होने वाले 300 फुट के एक तैरते हुए प्लेटफॉर्म (बार्ज) पर उतरा और वहां से उड़ान भरी. 'इलेक्ट्रा' की रिसर्च के अनुसार, 'अल्ट्रा शॉर्ट' का इस्तेमाल करके वाशिंगटन डी.सी. के एक मॉल की पार्किंग से न्यूयॉर्क सिटी के हेलीपोर्ट तक का सफर 1 घंटे 45 मिनट में पूरा किया जा सकता है. यह मौजूदा कार या कमर्शियल फ्लाइट के रास्तों की तुलना में दोगुने से भी ज़्यादा तेज है. हालांकि 'रनवे से परे के जीवन' का वादा करने वाला 'अल्ट्रा शॉर्ट' पारंपरिक विमानन बुनियादी ढांचे की जगह लेने के लिए नहीं है. इसके बजाय, एलन को पूरा भरोसा है कि यह विमान एयरलाइनों का कारोबार छीनने के बजाय, उसे और बढ़ाएगा.

क्या ये मुमकिन है?

प्रमुख हवाई अड्डों पर स्थापित किए गए नए पहुंच बिंदुओं सहित अन्य पहुंच बिंदुओं को मौजूदा हवाई यात्रा नेटवर्क से जोड़ने से एयरलाइनों को ग्राहकों का एक बिलकुल नया आधार मिल सकता है, जो अल्ट्रा शॉर्ट का उपयोग करके दूरस्थ गंतव्यों के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़ सकते हैं. प्राइसवाटरहाउसकूपर्स के निदेशक एलेक्जेंडर बुक्ज़कोव्स्की के अनुसार, पहले से मौजूद ज़मीनी परिवहन के मुकाबले शहर के भीतर की छोटी हवाई उड़ानों को सही ठहराना मुश्किल है, वहीं एयर टैक्सी कंपनियां 100 से 200 किलोमीटर की उन यात्राओं पर ध्यान केंद्रित करके ग्राहकों को आकर्षित कर सकती हैं, जहां कनेक्टिविटी खराब है और लोग समय बचाने के लिए पैसे खर्च करने को तैयार हैं.

हालांकि, उन्होंने आगे कहा, "पूरा उद्योग इन नए प्लेटफॉर्म्स के रेगुलेशन और सर्टिफिकेशन को लेकर संघर्ष कर रहा है, और यही हर कंपनी के लिए सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है." एक और चुनौती "यूनिट इकोनॉमिक्स" की है. यानी विमान की लागत और एक ऑपरेटर वास्तव में उसका कितना इस्तेमाल कर सकता है.

बुज़कोव्स्की ने कहा, "जब तक ये दोनों चीजें एक साथ नहीं मिलतीं, तब तक या तो यह सेवा यात्रियों के लिए बहुत महंगी होगी या फिर इसे चलाने में नुकसान होगा. सवाल यह है कि क्या हेलीकॉप्टर या eVTOLs की तुलना में हाइब्रिड, फिक्स्ड-विंग डिज़ाइन को चलाना सस्ता पड़ सकता है? इसका असली इम्तिहान तब होगा जब विमान को सर्टिफिकेशन मिल जाएगा और वह कमर्शियल रूट पर उड़ान भरने लगेगा."

'अल्ट्रा शॉर्ट' कब उड़ान भरेगा?

इलेक्ट्रा को दुनिया भर के 60 से ज्यादा एयरलाइन ऑपरेटरों से EL9 के लिए 2,200 से ज्यादा प्री-ऑर्डर मिल चुके हैं, जो 15 अरब डॉलर के बैकलॉग के बराबर है. इसके साथ ही, एक्सेस पॉइंट चलाने और फ्लाइट सर्विस देने के लिए अलग-अलग इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर और एयरलाइन ऑपरेटरों के साथ बिक्री को लेकर बातचीत चल रही है. 2027 के आखिर में नॉर्वे की पांच जगहों पर कई टेस्ट रन के साथ EL2 की टेस्टिंग ज़ोर-शोर से शुरू होगी. इसके बाद, विमान को 'टाइप इंस्पेक्शन ऑथराइजेशन' तक पहुंचने में लगभग एक साल की उड़ान लग सकती है. यह एक बहुत अहम पड़ाव है, जिसके बाद FAA के इंजीनियर और टेस्ट पायलट विमान में आधिकारिक निरीक्षण और टेस्ट कर सकते हैं. एलन का लक्ष्य 2030 में कमर्शियल सर्विस शुरू करना है.

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