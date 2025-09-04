विज्ञापन
पटना में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार ने ट्रक को मारी टक्कर, हादसे में 5 की मौत

पुलिस की जांच में पता चला है कि घटना के समय कार की रफ्तार काफी अधिक थी. इस वजह से कार का चालक उसपर कंट्रोल नहीं रख पाया.

पटना में बड़ा सड़क हादसा
  • पटना में कार और ट्रक की टक्कर के कारण पांच लोगों की मौत हुई, हादसा कार की तेज रफ्तार से हुआ.
  • मृतकों की पहचान राजेश कुमार, कमल किशोर, सुनील कुमार, मितन और प्रकाश चौरसिया के रूप में की गई है.
  • हादसा पटना-गया फोर लेन पर हुआ, मृतक कुर्जी, गोपालपुर और पटेल नगर के रहने वाले बताए गए हैं.
पटना:

बिहार की राजधानी पटना में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है. यहां कार और ट्रक के बीच हुई टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई है. पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि ये हादसा कार की रफ्तार ज्यादा होने की वजह से हुई है. घटना के समय कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो सामने चल रही ट्रक के अंदर ही घुस गई और करीब 50 मीटर ट्रक के साथ घिसटती चली गई. पुलिस के अनुसार घटना में जिन लोगों की मौत हुई उनकी पहचान राजेश कुमार, कमल किशोर, सुनील कुमार, मितन और प्रकाश चौरसिया के रूप में की गई है. 

पुलिस के अनुसार ये हादसा पटना - गया फोर लेन पर हुआ है. जांच में पता चला है कि मरने वाले सभी लोग कुर्जी, गोपालपुर और पटेल नगर इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं. पुलिस ने सभी मृतकों के शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. 

पुलिस की जांच में प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि टक्कर के बाद जोरदार धमाका हुआ और कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. सूचना मिलते ही परसा बाजार थाना पुलिस और पटना सदर डीएसपी रंजन कुमार मौके पर पहुंचे. पुलिस ने गैस कटर से कार को काटकर शवों को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए पीएमसीएच भेज दिया. बताया जाता है कि सभी कारोबारी थे और फतुहा से पटना लौट रहे थे.हादसे की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और बड़ी संख्या में लोग पीएमसीएच पहुंच गए.पुलिस ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. (इनपुट गौरव कुमार ने दिए हैं.) 

पिछले साल बिहार के सासाराम में भी एक ऐसा ही खौफनाक हादसा हुआ था. उस दौरान कार और बस में हुई टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 15 लोग घायल हो गए थे. दरअसल ये हादसा उस वक्त हुआ था, जब एन एच दो पर खड़े ट्रक में बस अचानक आकर टकरा गई थी. इसी हादसे में तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी. जबकि महिला पुरुष समेत 15 लोग घायल हो गए थे.  जानकारी के मुताबिक ये हादसा रोहतास जिले के चेनारी शिवसागर थाना क्षेत्र के खुर्माबाद के पास हुआ था. 

