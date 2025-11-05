बिहार चुनाव से पहले पूर्णिया में इस दिग्गज नेता की पत्नी और बेटी समेत संदिग्ध मौत, जांच में जुटी पुलिस

बिहार विधानसभा चुनाव में महज एक दिन बाकी बचा है. इस बीच पूर्णिया में एक साथ तीन लोगों की मौत से सनसनी मची हुई है. बीएसपी के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी नवीन कुशवाहा और उनके परिवार के दो लोगों की संदिग्ध मौत से इलाके में कोहराम है. यह वारदात खजांची हाट थाना क्षेत्र के यूरोपियन कॉलोनी की है. मृतकों की पहचान पूर्व लोकसभा प्रत्याशी नवीन कुशवाहा, उनकी पत्नी कंचनमाला और बेटी तनु प्रिया के रूप में हुई है. तीनों को इलाज के लिए पूर्णिया के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टर्स ने उनको मृत घोषित कर दिया.

पूर्णिया में कैसे हुई तीन लोगों की मौत?

घटना की सूचना मिलते ही पूर्णिया पुलिस अधीक्षक स्वीटी सहरावत कई थानों की पुलिस समेत तुरंत मौके पर पहुंचीं. वहीं कई दिग्गज नेता भी तुरंत अस्पताल पहुंचे. मृतक नवीन कुशवाहा के भाई जेडीयू नेता निरंजन कुशवाहा ने बताया कि पहले बेटी घर में गिरी. उसे बचाने के लिए दौड़े पिता नवीन कुशवाहा भी गिर गए. वहीं सदमे की वजह से उनकी पत्नी कंचनमाला की भी मौत हो गई. इतनी बड़ी घटना के बाद पूरा परिवार अभी सदमे में है.

सांसद पप्पू यादव ने की निष्पक्ष जांच की मांग

घटना की जानकारी मिलते ही पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भी मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी. पप्पू यादव ने कहा कि तीनों मौतों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. उन्होंने सरकार और प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर पीड़ित परिवार को न्याय देने की अपील की.

पोस्टमॉर्टम के बाद पता चलेगी मौतों की वजह

पूर्णिया पुलिस अधीक्षक स्वीटी सहरावत ने कहा कि देर रात उनको इस घटना की सूचना मिली थी. एसपी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच के बाद ही मौत का असली कारण पता चला पाएगा. बता दें कि रात में ही मेडिकल बोर्ड ने तीनों शवों का पोस्टमार्टम किया. इस घटना से इलाके में सनसनी मची हुई है.

