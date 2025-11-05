विज्ञापन
विशेष लिंक

टेबल पर रखी नोटों की गड्डियां, बिहार में पहले फेज की वोटिंग से पहले पुलिस का एक्शन

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस ने भारी मात्रा में कैश बरामद किया है. झाझा पुलिस ने छापा मारकर 32 लाख रुपये से ज्यादा पैसे बरामद किए हैं.

Read Time: 2 mins
Share
टेबल पर रखी नोटों की गड्डियां, बिहार में पहले फेज की वोटिंग से पहले पुलिस का एक्शन
झाझा में नोटों की गड्डियां
जमुई:

बिहार विधानसभा चुनाव में कल होने वाले पहले चरण की वोटिंग से पहले नोटों का जखीरा मिला है. 500-500 की गड्डियों के इतने नोट कि किसी की नजर नहीं हट रही थी. पुलिस ने इस बरामदगी कैमरे के सामने पत्रकारों को बताया. मामला झाझा विधानसभआ क्षेत्र का है. यहां जमुई पुलिस ने छापा मारकर लाखों रुपये बरामद किए हैं. 

टेबल पर रखे नोट और वहां बैठी पुलिस. ये नजारा है, बिहार चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से एक दिन पहले का. करारे नोटों की गड्डियां टेबल पर पड़ी हैं. पुलिस इसके बार में जानकारी देते हुए बताया कि झाझा के रजला कला गांव में छापेमारी के दौरान ये नोट उन्हें मिले हैं. 

झाजा के एसडीपीओ राजेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया झाझा थाना पुलिस को एक खुफिया जानकारी मिली थी कि महेंद्र यादव नामक शख्स के घर में बड़ी मात्रा में नकदी रखी गई है. इस खबर के तुरंत बाद एसएसटी टीम और पुलिस ने संयुक्त छापेमारी की. इस दौरान पुलिस को 32 लाख 42 हजार रुपये नकद मिले. महेंद्र यादव इन पैसों का स्रोत नहीं बता पाए. पुलिस ये भी जांच कर रही है कि क्या यह मामला राजनीतिक फंडिंग का तो नहीं है. हालांकि, अभी तक किसी राजनीतिक संबंध की पुष्टि नहीं हुई है. 
 

(जमुई से गौतम कुमार का इनपुट)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bihar Election 2025, Jamui Police, Bihar First Phase 121 Seats Voting
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com