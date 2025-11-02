आधी रात कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा के घर छापेमारी से हड़कंप, बेडरूम तक पहुंची पुलिस

बिहार के रोहतास से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां करगहर से कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी संतोष मिश्रा के घर पर पुलिस ने आधी रात को छापेमारी की है. यह कार्रवाई कथित तौर पर सासाराम में हुई एक फायरिंग की घटना के संबंध में की गई. बताया जाता है कि पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पटवाडीह गांव में छापेमारी शुरू की और इसी दौरान विधायक के आवास में भी प्रवेश कर गई. इस अचानक हुई कार्रवाई से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है.

बेडरूम तक पहुंची पुलिस, विधायक की पत्नी ने जताया कड़ा विरोध

विधायक संतोष मिश्रा की पत्नी ने पुलिस की इस कार्रवाई पर कड़ा विरोध जताया है और गंभीर आरोप लगाए हैं. उनके अनुसार, पुलिस बल बिना बताए उनके घर के विभिन्न कमरों में घुस गई, यहां तक कि उनके बेडरूम तक भी पहुंच गई. उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह निजता का हनन है और एक चुने हुए प्रतिनिधि के घर के साथ ऐसा व्यवहार उचित नहीं है.

सासाराम फायरिंग मामले से जुड़ा है कनेक्शन

पुलिस के अनुसार, यह छापेमारी कल सासाराम में आपसी रंजिश में हुई फायरिंग की घटना से जुड़ी है. पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों का सहारा लिया और इसी आधार पर पटवाडीह गांव में संदिग्धों की तलाश में जुटी थी. हालांकि, यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि विधायक के आवास पर किस विशिष्ट साक्ष्य या सूचना के आधार पर पुलिस ने प्रवेश किया.

ये भी पढ़ें: समय आ गया है कि बिहार को उसका पुराना गौरव लौटाया जाए: नवादा की रैली में बोले पीएम मोदी

भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी

विधायक के मुताबिक, आधी रात को भारी संख्या में पुलिस बल विधायक संतोष मिश्रा के आवास पर पहुंची थी. पुलिसकर्मियों की इतनी बड़ी तादाद देखकर गांव में हड़कंप मच गया और लोग घरों से बाहर निकल आए. विधायक की पत्नी के बयान के अनुसार, जब पुलिस ने छापेमारी शुरू की, उस वक्त विधायक संतोष मिश्रा भी आवास पर ही मौजूद थे.

विधायक की पत्नी के बयान ने उठाए कई सवाल

विधायक की पत्नी ने अपने बयान में जोर देकर कहा कि पुलिस ने बिना किसी पूर्व सूचना या वारंट के उनके निजी आवास में प्रवेश किया और तलाशी ली. उन्होंने कहा कि पुलिस ने जिस तरह से उनके बेडरूम सहित अन्य कमरों की जांच की, वह अत्यंत आपत्तिजनक है. यह घटना ऐसे समय में हुई है जब विधायक चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, जिसने राजनीतिक गलियारों में भी हलचल पैदा कर दी है.

ये भी पढ़ें: राजद ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम का पद चोरी किया...आरा की रैली में पीएम मोदी

निष्पक्ष जांच की मांग और कानून व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न

यह पूरा घटनाक्रम रोहतास जिले की कानून व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न लगाता है. स्थानीय लोगों और विधायक के समर्थकों ने पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर नाराजगी व्यक्त की है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है. कांग्रेस विधायक के घर पर हुई यह छापेमारी अब सियासी मुद्दा बनती दिख रही है, जिस पर आने वाले दिनों में और विवाद बढ़ने की संभावना है.