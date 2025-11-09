Video: तेजस्वी यादव ने जन्मदिन पर किसके साथ काटा केक? राबड़ी आवास पर पहुंचे कार्यकर्ताओं का जोश तो देखिए

- तेजस्वी यादव ने अपने जन्मदिन पर परिवार के साथ केक काटकर समारोह मनाया, जिसमें उनकी पत्नी, मां और बहन शामिल थीं
- राजद कार्यकर्ताओं ने बिहार की सेवा के लिए तेजस्वी यादव की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की.
- तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर उनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं और प्रेरणादायक संदेश साझा किए.
तेजस्वी यादव का आज जन्मदिन है. तेजस्वी यादव ने बीती रात परिवार संग केक काटकर सेलिब्रेट किया. इस दौरान उनके साथ पत्नी, मां राबड़ी देवी और बहन रोहिणी आचार्य मौजूद रहीं. आज सुबह होते ही भारी संख्या में राष्ट्रीय जनता दल(राजद) के कार्यकर्ता पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास पर तेजस्वी यादव का जन्मदिन मनाने और शुभकामनाएं देने के लिए पहुंचे. पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचे राजद कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम यहां केवल अपने नेता का जन्मदिन मनाने आए हैं. हम उनकी लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं और आशा करते हैं कि वे बिहार की सेवा करते रहेंगे. हम चाहते हैं कि वे बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं और राज्य और देश में शीर्ष स्थान पर पहुंचें। तेजस्वी यादव के समर्थकों ने एक दूसरे को लड्डू खिलाए.
#WATCH | Bihar: Supporters of RJD leader and Mahagathbandhan's CM face Tejashwi Yadav sing and dance outside his residence in Patna on his birthday.— ANI (@ANI) November 9, 2025
Posters of 'Tejashwi Yadav CM of Bihar' also put up outside his residence. pic.twitter.com/QOjgyhPiHE
रोहिणी ने तेजस्वी और अपने परिवार के साथ कुछ फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की. रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "उम्र कच्ची, मगर नियत सच्ची और जुबान पक्की, हमारे कर्मवीर-कर्तव्यनिष्ठ भाई तेजस्वी तुम्हारा हर सपना साकार हो, तुम बिहार के नौजवानों के साथ-साथ तमाम बिहारवासियों के सपनों को हकीकत में बदलो और तुम्हारा जीवन सदैव खुशियों से भरा हो, तुम बिहार के हर घर की खुशी की वजह बनो, तुम वंचितों की आवाज बनो, जन-जन की आस एवं विश्वास बनो, तुम जनता की ढाल बनो. इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ तुम्हें जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई ढेर सारा प्यार आशीर्वाद और स्नेह भाई.'
VIDEO | Bihar: RJD supporters celebrate Tejashwi Yadav's birthday with a 37-kg sweet in Patna.— Press Trust of India (@PTI_News) November 9, 2025
(Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/9nqBlgKB2c
तेजस्वी यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने एक्स पोस्ट में लिखा, “बिहार के जनप्रिय ‘नौकरी-नायक' युवा नेता तेजस्वी यादव को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और बिहार के आगामी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की अनंत शुभकामनाएं."
बिहार के जनप्रिय ‘नौकरी-नायक' युवा नेता श्री तेजस्वी यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और बिहार के आगामी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की अनंत शुभकामनाएं! pic.twitter.com/xkWRoICpuo— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) November 9, 2025
राजद नेता राकेश रोशन ने एक्स पोस्ट में लिखा, "जन-जन की उम्मीद, युवाओं के प्रेरणास्रोत बिहार के भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. आपके नेतृत्व में बिहार ने रोजगार, शिक्षा, सम्मान और खुशहाली के नए सपने देखे हैं. आपका संघर्ष, समर्पण और दूरदृष्टि ही आज लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है. ईश्वर आपको दीर्घायु करें और शक्ति दें ताकि न्याय, समानता और विकास का यह सफर निरंतर आगे बढ़ता रहे। जनता को भरोसा है बदलाव अब रुकने वाला नहीं."
तेजस्वी कहां हैं
काराकाट के संझौली में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनावी सभा को संबोधित किया. तेजस्वी यादव ने मंच पर ही केक भी काटा. इस दौरान उनके समर्थक हाथ में हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ पोस्टर भी लेकर पहुंचे. उन्होंने काराकाट के माले के प्रत्याशी अरुण कुमार के लिए वोट मांगा तथा कहा कि इस बेईमान सरकार को बदल देना है, तभी बिहार में माई बहन मान योजना लागू होगी और 14 जनवरी को बिहार के सभी महिलाओं के खाते में तीस तीस हजार रुपए भेज दिया जाएगा.
