तेज प्रताप यादव का 5 परिवारों पर साजिश का आरोप, जल्द खोलेंगे सबकी पोल

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और हसनपुर से विधायक तेज प्रताप यादव इन दिनों लगातार सुर्खियों में हैं. कल उन्होंने एक पर पोस्ट कर बताया कि वे उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले 5 परिवार के लोगों का खुलासा करेंगे. इसके बाद से चर्चा शुरू हो गई कि आखिर यह 5 परिवार कौन हैं? तेज प्रताप यादव पहले भी कई बार जयचंद शब्द का उपयोग करते हैं लेकिन उन्होंने अब तक सीधे तौर पर सिर्फ एक नाम लिया है.

कौन है जयचंद, तेज प्रताप ने बताया

बीते दिनों तेज प्रताप यादव ने कहा था कि आकाश यादव जयचंद हैं. आकाश यादव उन्हीं अनुष्का यादव के भाई हैं जिनके साथ प्रेम संबंध की बात तेजप्रताप यादव ने फेसबुक पोस्ट कर कुबूल की थी. हालांकि बाद में उन्होंने उस पोस्ट को डिलीट कर दिया और कहा कि उनकी आईडी हैक हो गई थी. आकाश एक समय में तेजप्रताप यादव के करीबी थे, वे छात्र राजद के अध्यक्ष भी बने. तेज प्रताप के करीबियों का आरोप है कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट का एक्सेस उनके पास था, इसी अकाउंट से उन्होंने तेजप्रताप यादव और अनुष्का की फोटो वायरल की.

संजय यादव पर साध चुके हैं निशाना

इसके बाद तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से बाहर कर दिया गया था. आकाश यादव के अलावा राज्यसभा सांसद संजय यादव भी तेज प्रताप यादव के निशाने पर रहते हैं. साल 2021 में उन्होंने संजय यादव पर आरोप लगाया था कि संजय यादव उन्हें तेजस्वी यादव से मिलने नहीं देते हैं. इसके बाद उन्होंने एक्स पर संजय यादव को प्रवासी सलाहकार बताया था और कहा था कि संजय यादव लालू परिवार और राजद में मतभेद पैदा करवा सकते हैं.

क्या अभी और खुलासे करेंगे तेजप्रताप

18 अगस्त को उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर संजय यादव पर निशाना साधा था. माना जा रहा है कि वे संजय यादव पर फिर से गंभीर आरोप लगा सकते हैं. तेज़प्रताप यादव इससे पहले पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद से भी भिड़ चुके हैं. मनेर विधायक भाई वीरेंद्र को बैल बता चुके हैं. तेज प्रताप यादव ने दावा किया है कि पांच परिवार के लोगों के द्वारा उनके राजनैतिक और पारिवारिक जीवन को समाप्त करने की कोशिश की गई है, वे आज इसका खुलासा करेंगे.