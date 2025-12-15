विज्ञापन
तेज प्रताप यादव ने अब खरीदी सुपर बाइक, जानें कितनी है कीमत और क्या हैं फीचर्स

बिहार के नेता और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने एक शानदार कावासाकी निंजा ZX-6R नई बाइक खरीदी है. यह कोई नॉर्मल बाइक नहीं, बल्कि एक जबरदस्त सुपरस्पोर्ट है जो अपनी स्पीड और दमदार फीचर्स के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है. इस खबर में आपको इस धांसू बाइक की खासियत और कीमत के बारे में जानकारी देते हैं.

क्यों है यह इतनी खास?

यह बाइक उन लोगों के लिए बनी है जिन्हें स्पीड और बेहतरीन परफॉर्मेंस पसंद है.

दमदार इंजन    

इसमें 636 cc का लिक्विड-कूल्ड, 4-सिलेंडर इंजन है जो इसे गजब की पावर देता है. साथ ही ये इंजन करीब 122 हॉर्सपावर की ताकत पैदा करता है.

स्पीड और परफॉर्मेंस    

यह एक 'सुपरस्पोर्ट' बाइक है, जिसका मतलब हुआ कि इसे रेसिंग ट्रैक को ध्यान में रखकर बनाया गया है. इसलिए इसमें क्विक शिफ्टर भी मिलता है, जिससे गियर बहुत तेजी से बदले जा सकते हैं.

सेफ्टी फीचर्स

तेज रफ्तार के लिए अच्छी सेफ्टी भी जरूरी है. उसके लिए कंपनी ने इसमें डुअल-चैनल ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल (Traction Control) जैसे एडवांस फीचर्स दिए हैं, जो मुश्किल रास्तों या बारिश में बाइक को फिसलने से बचाते हैं.

स्टाइल और लुक    

इसका डिजाइन युवाओं को अपनी तरफ खींचता है. स्पोर्टी लुक ही इसे दूसरी सुपर बाइक्स से अलग बनाती है, जिसमें एलईडी लाइट्स और एयरोडायनेमिक बॉडी शामिल है.

राइडिंग मोड्स    

यह बाइक अलग-अलग राइडिंग मोड्स (जैसे स्पोर्ट, रोड और रेन) के साथ आती है, जिससे आप अपनी जरूरत के हिसाब से बाइक की परफॉर्मेंस को एडजस्ट कर सकते हैं.

कीमत कितनी है?

यह एक प्रीमियम सुपरबाइक है, इसलिए इसकी कीमत भी प्रीमियम है. भारत में इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 12.48 लाख रुपये है. वहीं, रजिस्ट्रेशन, टैक्स और इंश्योरेंस जोड़ने के बाद अलग-अलग शहरों में इसकी ऑन-रोड कीमत 14 लाख से  15.5 लाख रुपये के बीच हो सकती है. 

