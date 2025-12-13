हार के बाद RJD में उठे सवाल, नेतृत्व पर बढ़ता दबाव और बिहार की बदलती राजनीति

बिहार विधानसभा चुनाव में राजद को मिली करारी हार ने पूरे राजनीतिक माहौल को हिला दिया है. यह सिर्फ एक चुनावी हार नहीं थी, बल्कि इससे पार्टी के भीतर लंबे समय से दबे असंतोष, नेतृत्व पर सवाल और संगठनात्मक कमजोरी खुलकर सामने आने लगी है. हार के तुरंत बाद पार्टी के अंदर भगदड़ जैसे हालात बन गए हैं और कई नेता खुलकर अपनी नाराज़गी जताने लगे हैं. राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि यह राजद के अंदर एक बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकती है.

तेजस्वी के गायब रहने पर बढ़ा असंतोष

राजद नेताओं की नाराज़गी का सबसे बड़ा कारण तेजस्वी यादव का चुनाव हारने के बाद सार्वजनिक मंच से गायब होना है. नेताओं का मानना है कि संकट की घड़ी में नेता को सबसे आगे खड़े होकर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना चाहिए, लेकिन तेजस्वी यादव के नज़र न आने से असंतोष और बढ़ गया है. कई वरिष्ठ नेता अब सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हार की समीक्षा के समय पार्टी प्रमुख का अनुपस्थित रहना गंभीर संदेश देता है.

सूत्रों के मुताबिक, कई नेता मानते हैं कि तेजस्वी यादव की एकल नेतृत्व शैली अब पार्टी को नुकसान पहुंचा रही है. हार के बाद हालात ऐसे बन गए हैं जैसे पार्टी गुटों में बंटने लगी हो. आने वाले दिनों में बड़े फैसले, बदलाव या फिर किसी बड़े नेतृत्व संकट के संकेत भी दिख रहे हैं.

बीजेपी की तीखी प्रतिक्रिया राजद अब परिवार की कंपनी बन गई है

चुनावी नतीजों के बाद बीजेपी को मौका मिल गया है और वह लगातार राजद पर हमला कर रही है. बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने कहा कि राजद की हार तय थी क्योंकि बिहार अब गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार वाली राजनीति नहीं चाहता. उन्होंने दावा किया कि बिहार में विकास और सुशासन की वजह से जनता ने राजद को पूरी तरह नकार दिया. कुंतल कृष्ण ने तेजस्वी यादव को लेकर बेहद आक्रामक बयान दिया.

उन्होंने कहा कि जिस जहाज का कप्तान ही उसे डुबाने में लगा हो, बाकी लोग तो जान बचाकर भागेंगे ही. इसके साथ ही उन्होंने राजद को लालू परिवार का बिजनेस बताकर तेजस्वी यादव की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाए. उनके बयान से साफ है कि चुनावी हार के बाद बीजेपी अब राजद के अंदर चल रही खींचतान को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है.

राजद की सफाई लोकतंत्र की हार, मशीनरी की जीत

दूसरी तरफ, राजद इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर रहा है. प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि यह लोकतंत्र की हार और सरकारी मशीनरी की जीत है. उनका कहना है कि हार की समीक्षा हो रही है, लेकिन पार्टी में किसी तरह का विरोध नहीं है. राजद का संदेश साफ है विपक्ष की भूमिका में रहते हुए पार्टी एकजुट है और आने वाले समय में परिस्थितियां उनके पक्ष में होंगी. हालांकि, पार्टी के अंदर जो असहमति के सुर दिख रहे हैं, वे इस आधिकारिक बयान के ठीक उलट तस्वीर पेश करते हैं.

जेडीयू का तंज अनुकूल मौसम हो तो ही नेता मैदान में आते हैं

जेडीयू मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए कहा कि वे मौसम के हिसाब से राजनीति करते हैं। नीरज कुमार ने यह भी तंज कसा कि जब राजनीतिक परिणाम अनुकूल होते हैं तो तेजस्वी यादव सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन हार के समय गायब हो जाते हैं। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों पर व्यंग्य करते हुए कहा कि दोनों विदेश चले जाते हैं और किसी को यह भी नहीं पता कि वे कहाँ हैं।

राजद के लिए आगे का रास्ता कठिन क्यों?

राजद की हार सिर्फ आंकड़ों की हार नहीं, बल्कि नेतृत्व की परीक्षा भी है. तेजस्वी यादव लंबे समय से पार्टी का प्रमुख चेहरा बने हुए हैं, लेकिन लगातार हार और अंदरूनी असंतोष ने उनकी छवि को झटका दिया है. कुछ प्रमुख कारण जिनसे पार्टी का संकट गहराया. हार के बाद नेतृत्व का गायब रहना, वरिष्ठ नेताओं को नजरअंदाज किए जाने की शिकायत, संगठन में कमजोर समन्वय, गठबंधन राजनीति का कमजोर प्रबंधन, पार्टी का परिवारवादी छवि का मुद्दा.

बिहार की राजनीति में क्या बदलाव दिख रहा है?

इस चुनाव के बाद स्पष्ट है कि बिहार की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी है. बीजेपी–जेडीयू इसका बड़ा राजनीतिक लाभ उठा रहे हैं. राजद की अंदरूनी टूट फुट आने वाले महीनों में बढ़ सकती है. युवा नेतृत्व पर आस्था कम होती दिखाई दे रही है. बिहार की राजनीति में परंपरागत जातीय समीकरण भी तेजी से बदल रहे हैं.

राजद की करारी हार के बाद पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती अपनी खोई राजनीतिक जमीन तो वापस पाना है ही, साथ में संगठन और नेतृत्व में भरोसा भी बचाना है. तेजस्वी यादव के सामने यह सबसे कठिन समय है. अगर उन्होंने नेतृत्व क्षमता और सामूहिक संवाद पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले दिनों में पार्टी और बड़ी उथल-पुथल से गुजर सकती है. फिलहाल बिहार की राजनीति में सबसे चर्चित सवाल यही है कि क्या राजद इस संकट से उभर पाएगी या यह हार पार्टी के लिए एक लंबे राजनीतिक पतन की शुरुआत है?

