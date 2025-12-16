Border 2 Teaser: बॉर्डर 2 के टीजर में सनी देओल की शेर सी दहाड़, अब 'लाहौर' तक पहुंचेगी आवाज

Border 2 Teaser: धुरंधर के पाकिस्तान में मिशन के बाद अब सनी देओल की दहाड़ भी पाकिस्तान में गूंजने जा रही है. एक बार फिर सनी देओल परदे पर भारत मां के सपूत बनकर पाकिस्तान को नाकों चने चबाते नजर आ रहे हैं. पहले गदर-2 फिर जाट के साथ बॉक्स ऑफिस पर दबदबा बनाने के बाद सनी देओल फिर एक धमाकेदार फिल्म के साथ दर्शकों को एंटरटेन करने की तैयारी कर चुके हैं.

सनी की फिल्म बॉर्डर-2 रिलीज के लिए तैयार है और उससे पहले आज यानी कि 16 दिसंबर को फिल्म का टीजर रिलीज किया जा चुका है. सनी देओल को एक बार फिर एक्शन अवतार में देख फैन्स खासे एक्साइटेड हैं. रिलीज डेट की बात करें तो सनी देओल के लीड रोल वाली ये फिल्म 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. मतलब ये कि 2026 का खाता सनी एक देशभक्ति वाली फिल्म के साथ खोलने को तैयार हैं. फिल्म की स्टारकास्ट की बात करें तो सनी देओल के अलावा दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी और वरुण धवन लीड रोल में हैं.

बॉर्डर ने 1997 में की थी रिकॉर्ड तोड़ कमाई

जेपी दत्ता के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म का बजट महज 12 करोड़ था और इस फिल्म ने उस वक्त करीब 66.70 करोड़ रुपये कमाए थे. उस वक्त सनी देओल और देशभक्ति का कॉम्बो खूब हिट हुआ था. अब गदर-2 और जाट के बाद सनी देओल का क्रेज एक बार अपने उफान पर है इसका सीधा असर बॉर्डर-2 पर देखने को मिल सकता है. साथ ही फिल्म रिलीज की टाइमिंग भी ऐसी है कि कमाई पक्की है. ये फिल्म 23 जनवरी को यानी कि 26 जनवरी से तीन दिन पहले रिलीज हो रही है.

