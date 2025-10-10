चुनाव आयोग के डर से गरीबों की मदद करना छोड़ दें... आचार संहिता के उल्लंघन पर सांसद पप्पू यादव

पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है. यह कार्रवाई तब की गई जब उन्होंने वैशाली जिले के सहदेई प्रखंड क्षेत्र के गनियारी में बाढ़ से हुए कटाव पीड़ितों को नकद राशि दिए. हालांकि, नियमों के उल्लंघन पर पप्पू यादव ने कहा कि वह किसी भी हाल में गरीबों की मदद करना बंद नहीं करेंगे.

पप्पू यादव हाल ही में गनियारी में कटाव प्रभावित 80 परिवारों से मिले और प्रत्येक पीड़ित परिवार को 4,000-4,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी. रुपये बांटने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद, महनार के एसडीओ नीरज कुमार के निर्देश पर, सहदेई के सीओ के आवेदन पर सहदेई थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है.

गरीबों की मदद नहीं रोकेंगे... पप्पू यादव का बयान

नियमों के उल्लंघन पर पप्पू यादव ने कहा कि वह किसी भी हाल में गरीबों की मदद करना बंद नहीं करेंगे. उन्होंने कहा कि लोग यहां परेशानी में हैं और स्थानीय नेता लोगों की मदद नहीं कर रहे हैं. यहां बाढ़ के कारण कटाव हुआ है, लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है. अब चुनाव आयोग के डर से हम गरीब की मदद करना छोड़ दें, ये तो पप्पू यादव से संभव नहीं है. कर दीजिए जो करना है.

'सबका मकान ढह गया, जमीन भी चली गई..'

नकद राशि मिलने के बाद पीड़ितों ने पप्पू यादव के प्रति आभार व्यक्त किया. पीड़ित अवधेश राय ने कहा, "पप्पू यादव मदद कर रहे हैं, कोई मदद के लिए नहीं आया. सबका मकान ढह गया, जमीन भी चली गई. अभी तीन-चार हजार रुपये दे रहे हैं, कुछ तो मदद होगा." ग्रामीणों ने बताया कि किसी अन्य नेता ने उनकी समस्या देखने की जहमत नहीं उठाई.

