सीवान में यूपी CM की सभा में बुलडोजर लेकर पहुंचे लोग, बोले – योगी जैसा मुख्यमंत्री बिहार में हो

बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच आज सीवान जिले में एक अनोखा और अप्रत्याशित नजारा देखने को मिला. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुनावी सभा में लोग न सिर्फ़ भारी संख्या में जुटे, बल्कि अपने साथ बुलडोजर लेकर सभा स्थल पर पहुंचे. जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर पहुंचे, पूरा इलाका 'जय श्री राम' और 'बाबा का बुलडोजर' के नारों से गूंज उठा.

बुलडोजर लेकर क्यों पहुंचे समर्थक?

यह चुनावी सभा रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में एनडीए उम्मीदवार विकास सिंह उर्फ जीशू सिंह और दरौली विधानसभा क्षेत्र से विष्णु देव पासवान के समर्थन में आयोजित की गई थी.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने से पहले ही बड़ी संख्या में लोग बुलडोजर लेकर सभा स्थल पर पहुंच गए थे. जब बुलडोजर लेकर पहुंचे समर्थकों से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ को 'बुलडोजर बाबा' कहा जाता है, इसलिए वे अपना समर्थन दिखाने के लिए यहां बुलडोजर लेकर आए हैं. लोगों ने खुलकर अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि "हम लोग चाहते हैं कि बिहार में भी योगी जी जैसा मुख्यमंत्री हो."

योगी ने कहा: बिहार में भी 'बुलडोजर' चलना जरूरी

मंच पर आते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार की जनता से भाजपा और एनडीए प्रत्याशियों को जिताने की अपील की. उन्होंने अपने संबोधन में बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया.

योगी आदित्यनाथ ने कहा, "बिहार में अब अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ बुलडोजर चलना जरूरी है. जैसे उत्तर प्रदेश में माफिया राज खत्म हुआ, वैसे ही बिहार में भी सुशासन की जरूरत है."

सीवान की इस सभा में उमड़ी हजारों की भीड़ और बुलडोजर की मौजूदगी ने स्पष्ट कर दिया कि योगी आदित्यनाथ की 'बुलडोजर' छवि का असर बिहार की राजनीति में भी दिखाई दे रहा है.