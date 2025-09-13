बिहार की सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वानंद, सीतामढ़ी से यात्रा का आगाज

Bihar Assembly Elections 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज है. सभी राजनीतिक दलें अपनी-अपनी तैयारियों में जुटे हैं. इस बीच पटना पहुंचे जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने एक बड़ी घोषणा करते हुए सियासी दलों की धड़कने बढ़ा दी. दरअसल पटना महावीर मंदिर मे पद्मश्री आचार्य किशोर कुणाल की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे शंकराचार्य ने राज्य की सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी.

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि बिहार की सभी 243 सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे. यह भी कहा कि सारे प्रत्याशियों के नॉमिनेशन के बाद वह घोषणा करेंगे कि उनकी तरफ से कौन कहां चुनाव में उतरा है. शनिवार को उन्होंने सीतामढ़ी से एक यात्रा का शुभारंभ भी किया.

गौ रक्षा के उद्देश्य से उम्मीदवार उतारने का प्लान

दरअसल शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बिहार चुनाव में प्रत्याशियों को उतारने की यह घोषणा राजनीति में जाने की मंशा वाली नहीं है. शुक्रवार को बिहार में ‘गौ रक्षा संकल्प यात्रा' शुरू करने की घोषणा की और कहा कि वह आगामी विधानसभा चुनाव में उन निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे जो गौ रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता दिखाएंगे.

गौरक्षा को समर्पित उम्मीदवारों के समर्थन का ऐलान

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने शनिवार को सीतामढ़ी ज़िले से ‘‘गौ रक्षा संकल्प यात्रा'' की शुरुआत की. इस यात्रा की शुरुआत से पहले पटना में उन्होंने कहा , ‘‘हम सभी 243 सीट पर ऐसे निर्दलीय उम्मीदवारों की पहचान करेंगे जो गौरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता दिखाते हों. उन्हें मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा. यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से कम से कम एक उम्मीदवार मैदान में ऐसा उतारा जाए, जो गौरक्षा के लिए समर्पित हो.''

अभी तक किसी भी राजनीतिक दल द्वारा इस मुद्दे के प्रति प्रतिबद्धता नहीं दिखने पर उन्होंने कहा कि नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी होने पर उन निर्दलीय उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जाएगी.

शंकारचार्य ने कहा- वोटरों से अपील भी करेंगे

शंकराचार्य सरस्वती ने कहा,‘‘ गौ माता पर अत्याचार बढ़ रहे हैं. हमने एक के बाद एक पार्टियों को सत्ता में लाया, लेकिन इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया. अब हम मतदाताओं से सीधे अपील करेंगे कि वे केवल उन्हीं उम्मीदवारों को वोट दें जो गोहत्या को पाप मानते हैं और इस देश के हिंदुओं की व्यापक भावनाओं के अनुरूप उनकी रक्षा के लिए काम करते हैं.''

मोदी के राज में गोमांस का निर्यात बढ़ रहा, यह चौंकाने वालाः शंकारचार्य

उन्होंने यह भी कहा कि देश में भाजपा के नेतृत्व वाली राजग सरकार के सत्ता में होने के बावजूद भी गोमांस का निर्यात हो रहा है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इस संबंध में सक्रिय कदम उठाने चाहिए. ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य ने दावा किया,‘‘एक तरफ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कहते हैं कि उनकी पार्टी गोरक्षा के लिए है, और दूसरी तरफ देश में गोमांस का निर्यात बढ़ रहा है. यह बेहद चौंकाने वाला और परेशान करने वाला है.''