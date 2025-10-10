बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले शिवहर विधायक चेतन आनंद ने अपनी विधानसभा सदस्‍यता से इस्‍तीफा दे दिया है. शिवहर विधायक ने अपना इस्‍तीफा विधानसभा अध्यक्ष को भेज दिया है. चेतन आनंद बाहुबली नेता आनंद मोहन के बेटे हैं और अटकलें लगाई जा रही हैं कि वह इस बार शिवहर से जेडीयू उम्‍मीदवार हो सकते हैं. सूत्रों के मुताबिक, नीतीश कुमार ने जिन 30 सीटों पर उम्‍मीदवारों को हरी झंडी दी है, उनमें शिवहर से चेतन आनंद का नाम भी शामिल है.

चेतन आनंद ने विधानसभा अध्‍यक्ष को लिखे पत्र में इस्‍तीफे का कोई कारण नहीं बताया है. सिर्फ स्‍वेच्‍छा से इस्‍तीफा देने की बात कही है.

फ्लोर टेस्‍ट के दौरान बदला था पाला

चेतन आनंद ने पिछला विधानसभा चुनाव राजद की टिकट पर लड़ा और जीता भी था. हालांकि नीतीश कुमार ने जब महागठबंधन से अलग होने के बाद एनडीए के सहयोग से सरकार बनाई थी तो चेतन आनंद ने भी फ्लोर टेस्‍ट के दौरान पाला बदल लिया था. उन्‍होंने राजद के खिलाफ जाकर नीतीश कुमार सरकार को समर्थन दिया था.

शिवहर से तय मानी जा रही उम्‍मीदवारी

बाहुबली नेता आनंद मोहन और जेडीयू सांसद लवली आनंद के बेटे चेतन आनंद की शिवहर विधानसभा सीट से जेडीयू उम्मीदवारी तय मानी जा रही है. शिवहर इलाके में उनके परिवार का काफी दबदबा माना जाता है.

जेडीयू ने 30 नामों को दी हरी झंडी

विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद एक तरफ जहां NDA और महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरह अब पहले चरण के नामांकन की तारीख भी नजदीक आ रही है. ऐसे में अब राजनीतिक दल उन उम्मीदवारों के ग्रीन सिग्नल देते नजर आ रहे हैं जिनका टिकट लगभग पक्का है. सूत्रों के मुताबिक, अलग-अलग जिलों की कुल 30 सीटों पर जिन उम्मीदवारों को नीतीश कुमार ने हरी झंडी दिखाई है, उनमें शिवहर से चेतन आनंद का नाम भी है.

